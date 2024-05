El fallido de Manuel Adorni sobre el encuentro de Javier Milei con Mark Zuckerberg

"Acá no se le dio la importancia, no se le dio el valor que tuvo, pero que un empresario como Elon Musk invite a invertir en la Argentina, no e sun tema menor, acostumbrados a vivir en la decadencia hace que pase por alto. Las reuniones que tuvo el presidente, que exponga y sea ovacionado, no es menor que un sector de la política argentina cuestiona los objetivos de los viajes de Milei, cuando lo quiere es llevar la Argentina a otro nivel", dijo.