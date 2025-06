El FMI ya analiza los números de la Argentina y se prevé que le dé un visto bueno

A pesar de que no se logró sumar la cantidad de reservas internacionales previstas, el organismo nacional aprobará la marcha del plan.

Según trascendió, en l as primeras jornadas de trabajo habrá un encuentro entre técnicos del organismo y del equipo del Palacio de Hacienda. Luego se sumará el ministro de Economía, Luis Caputo.

Todos los analistas prevén que el FMI le va a terminar dando el visto bueno a Caputo de lo logrado hasta el momento, pese a que no se logró cumplir con la meta de acumulación de reservas internacionales.

El acuerdo contempla que el BCRA aumente en unos 4.400 millones de dólares estos activos antes de la primera revisión. Pero un informe del Morgan Stanley, indica que Argentina probablemente estará a unos 3.000 millones de dólares por debajo del objetivo.

Fachada del Banco Central de la República Argentina 1200x678.png

El espíritu del acuerdo de abril, según entienden los economistas, es que a partir de una compra importante de dólares para las reservas del BCRA, baje el riesgo país (que se mantiene en 700 puntos desde hace varios meses) y con ello regresar a los mercados en 2026 para renovar vencimientos.

Para ello, a pesar de la banda de $1.000 a $1.400 del tipo de cambio, se le permitía al BCRA comprar por encima del piso. Pero el titular de la entidad, Santiago Bausili, se mantuvo al margen retirando esa demanda para evitar que el dólar subiera y se trasladara a la inflación.

Las reservas internacionales

En las últimas semanas, el Gobierno ha tratado de sumar dólares a las reservas, pero a partir de nuevo endeudamiento. Si bien el acuerdo no impide ello, la verdad, es que el mercado esperaba otra cosa. De allí que el riesgo país no baje y las calificadoras de riesgo no le mejoren la nota a la Argentina.

No obstante, el tema de las reservas no va a ser un motivo para un desaprobado. En el equipo de Luis Caputo se afirma que el acuerdo es mucho más amplio y que en puntos como el ancla fiscal y política monetaria, el gobierno está sobre cumpliendo.

ministerio economia nacion -VALIDA 1200- Desde el ministerio de Economía dictaminaron el cierre de tres fondos fiduciarios.

En el caso de la cuestión fiscal, el gobierno ya cuenta con un superávit fiscal acumulado entre enero y mayo de unos $6 millones y tiene que lograr uno de $9,3 billones a septiembre. Si se mantiene ese frente tal como está, se logrará cumplir.

También el gobierno está logrando mantener la cantidad de pesos en circulación en la economía sin imprimir. Es lo que se llama el control de la base monetaria. En ese aspecto, el gobierno también puede lograr un pulgar en alto del FMI.

Al programa le resta todavía liberar completamente el cepo, ya que todavía persisten algunas restricciones y revisar las intervenciones del Banco Central en el mercado de futuros. El acuerdo había dejado en claro que la entidad solo podía comprar en el medio de la banda o vender por debajo del techo en condiciones excepcionales. Pero el BCRA decidió operar sobre las expectativas. Salió a ofrecer seguros de cambio a un año a un precio equivalente a una devaluación del 1% mensual y con ello aplacar la ansiedad en el mercado spot (actual). En principio, el acuerdo con el FMI no le permitía al gobierno tratar de manejar el valor de la divisa mediante ese tipo de mecanismo.

fmi.png

Pero resulta casi inviable que el Fondo rechace los números que le va a presentar Caputo. Habrá un informe con un llamado de atención, reclamando corregir los “desvíos” respecto de lo pactado en abril, pero para ese momento, ya habrán pasado las elecciones de octubre.