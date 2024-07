El Gobierno autorizó el uso de armas no letales para detener a agresores

El Gobierno aprobó el uso de armas no letales para detener agresores.

El Ministerio de Seguridad dispuso del uso de armas no letales para detener a los agresores , según la resolución 704/2024 publicada en el Boletín Oficial. Además, en conjunto con la Policía de seguridad interna podrán coordinar funciones y jurisdicciones de las Fuerzas Policiales y de Seguridad nacionales, provinciales y de la Ciudad.

Además, los principios básicos sobre el empleo de la fuerza y de armas de fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley establecen que: “Los gobiernos y los organismos encargados de hacer cumplir la ley establecerán una serie de métodos lo más amplia posible y dotarán a los funcionarios correspondientes de distintos tipos de armas y municiones de modo que puedan hacer un uso diferenciado de la fuerza y de las armas de fuego".

Armas no letales, la resolución

También añaden que: “Entre estas armas deberían figurar armas incapacitantes no letales para emplearlas cuando fuera apropiado, con miras a restringir cada vez más el empleo de medios que puedan ocasionar lesiones o muertes. No obstante, se hará una cuidadosa evaluación de la fabricación y distribución de armas no letales incapacitantes a fin de reducir al mínimo el riesgo de causar lesiones a personas ajenas a los hechos y se controlará con todo cuidado el uso de tales armas.”

Pistolas-taser.jpg Las famosas pistolas táser, una de las armas no letales.

En tanto, las armas no letales resultan imprescindibles para su utilización en situaciones en las que representarían un exceso o que significarían un grave riesgo para otras personas ajenas al agresor, fundamentalmente en lugares de alta concentración de público.

El proyecto de ley que busca regularizar la tenencia

La Cámara de Diputados se apresta a volver a sesionar el próximo miércoles 7 de agosto y dentro del repertorio de proyectos se encuentra una iniciativa para la regularización de la tenencia de armas de fuego, que se combina con la prórroga de un programa nacional de entrega voluntaria de armas y municiones para su destrucción.

Por un lado, la modificación de la Ley 26.216 de Armas de Fuego, proyecto enviado el 15 de mayo pasado con las firmas de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, el entonces jefe de Gabinete Nicolás Posse y el presidente Javier Milei, incorpora un procedimiento para la regularización de la tenencia legítima de armas mediante una declaración ágil y sencilla que puede realizarse de forma virtual.

Si el interesado renueva su Credencial de Legítimo Usuario dentro de los 90 días previos al vencimiento, no tendrá que acreditar nuevamente la idoneidad en su manejo en la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC).

El pasado 5 de junio, el director de la ANMAC, Juan Pablo Allan, había anunciado que se lanzaría un plan de digitalización de registro de armas que ”nos va a nos va a permitir que el trámite se pueda hacer desde su casa, salvo aquellos trámites como la idoneidad de tiro, aptitud física y psíquica que son presenciales" y señaló que hay mas de seiscientas mil personas que “han dejado vencer su credencial”.