El Gobierno busca imponer aranceles para estudiantes extranjeros de universidades públicas

“Me parece una medida razonable. Quienes vienen de otras partes a estudiar a nuestro país es gente que no ha pagado ni un impuesto acá durante toda su vida. Nosotros sostenemos la educación, la salud, la seguridad y justicia, me parece razonable que quienes utilicen esos servicios y no han contribuido, paguen algo", declaró Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados consultado por Infobae.