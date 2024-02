El Gobierno cerró el Inadi: "La gente no puede seguir bancando con sus impuestos este tipo de cuestiones"

El vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció que se avanzará en el desmantelamiento de los organismos que no generen un beneficios para los argentinos.

"No podemos hacer que la gente siga bancando con sus impuestos este tipo de cuestiones", aseguró el funcionario en su habitual conferencia de prensa en Casa Rosada .

En el comienzo de su discurso, Adorni dijo que uno de los ejes, de los ideales del presidente Milei, es la reducción del Estado y la eliminación de todo lo que no genera un beneficio para los argentinos. "Estamos dando los primeros pasos para el desmantelamiento de institutos que nos sirven absolutamente para nada , que son grandes cajas de la política o lugares para generar empleo militante", agregó.

"El primero de ellos es el Inadi, estamos empezando con su cierre definitivo. Tiene alrededor de 400 empleados, decenas de oficinas en todo el país y muchas veces estos institutos están conducidos por funcionarios de dudosa idoneidad", añadió el vocero.

Porque Manuel Adorni anunció su desmantelamiento y cierre definitivo

En ese sentido, Adorni dijo que el gobierno no va a seguir financiado ni rosca política, ni favores políticos, "en lugares donde no se suman absolutamente nada, en un país absolutamente empobrecido".

El funcionario detalló que se empezó el proceso de desmantelamiento, que llevará un tiempo, que tal vez no sea el que la gente espera, debido a los procesos burocráticos del estado. "Entendemos que se espera otra velocidad, si fuera por nosotros nos encantaría que el Inadi esté cerrado hoy, pero no se puede y ya empezamos con las actuaciones administrativas", sostuvo.

La postura del gobierno sobre la marcha del viernes

El vocero presidencial, Manuel Adorni, dijo que, ante las protestas previstas para mañana por parte de varias organizaciones sociales, "si cortan la calle, la Policía va a actuar".

"Ante la manifestación de mañana de organizaciones piqueteras a Plaza de Mayo, queríamos recordarles algunos consejos: si cortan la calle, la Policía va a actuar; si cometen ilegalidades, la Policía va a actuar; quienes marchan perderán, el plan, y quienes traigan niños, serán reportados al Ministerio de Capital Humano", dijo Adorni en rueda de prensa en Casa Rosada.

Por otro lado, Adorni señaló que el viaje que encarará en las próximas horas el presidente Javier Milei a la ciudad estadounidense de Washington para participar de un foro del Partido Republicano al que asistirá el exmandatario Donald Trump, no empañará la relación que mantiene con la actual administración del demócrata Joe Biden.

"No hay posibilidad de que algo empañe la relación con Estados Unidos", afirmó Adorni en su habitual conferencia de prensa en Casa Rosada a pocas horas de que Milei se reúna con el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, y luego viaje a Washington.

Por último, el vocero señaló que "nos resultaría extraño que el DNU sea rechazado, no porque no haya posibilidades legales, sino porque nos da la sensación que no hay demasiados elementos por el propio contenido".

El decreto de necesidad y urgencia presentado por el presidente Javier Milei en diciembre pasado ya está siendo tratado por la comisión bicameral del Congreso, compuesta por diputados y senadores.

La comisión tendrá en teoría diez días para dictaminar (es decir, hasta el 7 de marzo), aunque el manejo de los tiempos estará en manos del oficialismo, que reclama la presidencia del cuerpo y propone al senador Juan Carlos Pagotto (aunque en el radicalismo hay reparos sobre esa decisión ya que el libertario es nuevo en la Cámara y el reglamento es claro respecto de no encumbrar a representantes sin experiencia).