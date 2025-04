El Gobierno eliminará varios organismos: ¿Qué pasará con la regulación del transporte?

Captura de pantalla (23).png Sturzenegger junto a Majul en "La Cornisa"

La CNRT cuenta con un presupuesto anual de $22.367 millones y es responsable de tareas esenciales como el control de servicios, la evaluación psicofísica de conductores, la emisión de tasas, la aplicación de sanciones y la fiscalización de concesiones ferroviarias. Su disolución implica un rediseño completo en la estructura de fiscalización del transporte argentino.

Bajo la conducción de Edgar Pérez, dirigente vinculado al schiarettismo cordobés, la CNRT sobrevivió a los primeros meses de gestión libertaria.

Ya se anticipó a los trabajadores que en los próximos días se conocerán los detalles de la reestructuración. Lo que sí está claro es que las funciones no desaparecerán, sino que serán absorbidas por áreas internas de la Secretaría de Transporte, alineadas con los nuevos mandatos del Ministerio de Economía

Por otro lado, el ministro adelantó que se derogará un vasto número de normas en desuso que modificarán áreas y organismos del Estado. "Vamos a hacer una refuncionalización del Gobierno", aseveró.

Sturzenegger detalló que esta medida se enmarca en el "proyecto Digesto" que apunta a establecer con claridad la cantidad de leyes vigentes en el país. El funcionario explicó: "hay 4600 leyes vigentes. Nadie ha hecho el digesto de los decretos. Yo pensé que los decretos eran 70.000. Y hablando con la Secretaría Legal y Técnica me dijeron 'te tenemos malas noticias. No son 70.000, son 700 mil'. Hace unos días sacamos un decreto perdido de 1973 sobre no exportar ganado".

En la misma línea, subrayó que "el objetivo es para fin de año hacer una limpieza muy fuerte de esos digestos".

La primera de las medidas había sido anticipada a principios de febrero por el presidente Milei, cuando anunció que su gestión se proponía avanzar contra 50 organismos del Estado. "El 60% estamos buscando cerrarlo, algunos estamos pensando en transformarlos y otros en fusionarlos. Sigue la motosierra", había enfatizado el libertario en una entrevista.

"Vamos a hacer una refuncionalización del gobierno"

El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, adelantó que en los próximos días se emitirá una serie de decretos que modificarán áreas y organismos del Estado.

En #LaCornisa con Luis Majul



El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, adelantó que en los próximos días se emitirá una serie de decretos que modificarán áreas y organismos del Estado.



En #LaCornisa con Luis Majul pic.twitter.com/8jGV3GU9jP — La Nación Más (@lanacionmas) April 28, 2025

Sturzenegger adelantó que habrá más despidos

El funcionario indicó que en el Estado hay áreas con "tareas duplicadas" y eso se dio, según el funcionario, por la descentralización de los organismos públicos.

En esta línea, también advirtió sobre el tamaño de las estructuras burocráticas en algunos entes estatales: "Cuando creas los organismos descentralizados eso viene con su estructura de personal; la gente que liquida sueldo, los contadores, el departamento jurídico. Entonces cuando los tenemos centralizados usas la estructura central".

"Tenemos organismos que tienen 120 personas, donde 60 son los que hacen el laburo que corresponde a eso y otros 60 son apoyo administrativo que si vos centralizaste te podés liberar de esas personas. Si los liberamos vamos a poder gastar menos y vamos a poder cobrar menos impuestos", concluyó.