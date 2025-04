Federico Sturzenegger estuvo junto a Kristalina Georgieva y le hizo un regalo especial

Sentado junto a la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva , el funcionario no solo expuso los lineamientos económicos del gobierno de Javier Milei, sino que también protagonizó un gesto simbólico al regalarle a la directiva un pin con forma de motosierra, emblema del actual oficialismo libertario .

Durante su exposición, el ministro argentino subrayó el superávit fiscal como un hito clave del programa económico en marcha. Según dijo, la meta de dejar atrás el déficit forma parte de una estrategia más amplia que busca estabilizar la macroeconomía, combatir la inflación y allanar el camino hacia un crecimiento sostenido. “En un contexto de inestabilidad, no hay posibilidad real de desarrollo”, sostuvo, marcando la inflación como una carga especialmente pesada para los sectores más vulnerables.

Federico Sturzenegger y Kristalina Georgieva (1).jpg

Georgieva, por su parte, no escatimó elogios hacia la gestión de Javier Milei. Con tono irónico, señaló: “Así que Argentina nunca más tendrá un déficit presupuestario, lo que significa que no volverá a necesitar un programa del FMI”, comentario que arrancó carcajadas en el auditorio repleto. La directora mostró una actitud receptiva ante las ideas presentadas y respaldó la visión de que la estabilidad fiscal no es solo una meta técnica, sino un pilar social y económico.

Sturzenegger también dedicó parte de su intervención a defender el proceso de desregulación que impulsa el Ejecutivo, afirmando que este no solo reduce costos y burocracia, sino que también dinamiza la actividad económica. “La motosierra bajó el gasto público en cinco puntos del PBI y la economía creció un seis por ciento”, dijo, como argumento a favor del enfoque libertario. En su visión, una regulación mal diseñada puede frenar la innovación y alimentar la corrupción.

Las expectativas para la economía argentina

En otro tramo del panel, el ministro hizo referencia a la política exterior económica, destacando las expectativas de alcanzar acuerdos comerciales con Estados Unidos, con el foco puesto en la reducción de aranceles bilaterales. Ante la pregunta de una moderadora, señaló que la prioridad debe ser resolver los problemas internos. “En Argentina, el 99% de los problemas son autoinfligidos. El camino hacia adelante está en nuestras propias manos”, aseguró.

El encuentro entre Federico Sturzenegger y Kristalina Georgieva no solo reflejó la sintonía personal y política entre ambos, sino también el apoyo que el FMI ha brindado recientemente al gobierno argentino, con un acuerdo por 20.000 millones de dólares firmado este mes. El ministro agradeció explícitamente este respaldo, al que definió como un elemento central para sostener la actual hoja de ruta económica.

Federico Sturzenegger y Kristalina Georgieva (2).jpg

El tono general del evento se mantuvo cordial y optimista, y sirvió para reafirmar la cercanía entre el equipo económico argentino y las autoridades del Fondo. Además de Sturzenegger, la delegación que viajó a Washington estuvo encabezada por el ministro de Economía, Luis Caputo, en una semana clave para las relaciones bilaterales en el plano financiero.

Al cerrar su exposición, Sturzenegger remarcó que una regulación excesiva actúa como freno al desarrollo. “Es antiemprendedurismo, anticrecimiento y propicia la corrupción”, afirmó, sintetizando el enfoque del gobierno en materia económica. En un contexto de incertidumbre global, sostuvo, la Argentina tiene una oportunidad de expandir su comercio exterior y mejorar su inserción en el mundo.