El Gobierno le puso un freno al PRO: "Las condiciones no las ponen los que quieran venir"

“No nos suman nada las figuras del PRO, en términos de puntos. ¿Cuánto puede ser el margen? ¿3%? No nos van a cambiar la elección”, argumentó una alta fuente a la Agencia Noticias Argentinas sobre el diseño de las alianzas.

En las vísperas de las legislativas y con el salto de varios de exs PRO a las filas de La Libertad Avanza, en el Poder Ejecutivo incentivan las migraciones del partido que lidera Mauricio Macri, y se preparan para recibir a nuevos dirigentes, no sin advertirles que deberán adecuarse al trabajo y dejar atrás sus condicionamientos.

“Las condiciones no las ponen los que quieran venir”, anticiparon a esta agencia por los pasillos de Balcarce 50, y aclararon: “El que se pasa tendrá que formar parte de la mesa establecida, para eso deberá depurar sus pergaminos y sentarse a escuchar”.

Desde el Gobierno miran de reojo a las figuras

Lo cierto es que ante las incipientes negociaciones entre los espacios, marcadas por avances y retrocesos, desde el entorno del mandatario buscan dejar en claro que en el las filas violetas no hay lugar para reclamos ni egos, por lo tanto, la prioridad la tendrán los libertarios originales que aportaron para el triunfo de Javier Milei.

Javier Milei. Banda presidencial.jpg Milei, al frente del Gobierno, mira con recelo el desembarco del PRO.

“No va a haber acuerdos de manera tradicional ni con el PRO ni con ningún otro partido. Los acuerdos se darán mano a mano, y dependiendo el distrito”, definieron en Casa Rosada.

La relación con el partido amarillo fluctúa por la resistencia de Macri. En las últimas semanas se tensó a raíz del deseo libertario de avanzar con la Ciudad de Buenos Aires, distrito que gobierna Jorge Macri. Pese a la voluntad de acercar posturas, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, quien es además la presidenta de LLA, no renuncia a la convicción de confrontar con el alcalde porteño y arrebatarle el bastión fundacional al PRO.

“No vamos a acordar para conquistar un número que sirva solo obstruir”, determinaron desde el armado al tiempo que confesaron que la confrontación con el primo del expresidente aumentará porque las bases en CABA están planteadas.

El tema Marra fue clave

La expulsión del legislador porteño Ramiro Marra suma una nueva encrucijada a saldar por la menor de los Milei que verá cómo se divide el voto libertario si el exiliado presenta su propia lista. De esta forma, el PRO se vería beneficiado si Marra arrastrase sus propios votos, segmentando el voto del espacio que coordina la legisladora Pilar Ramírez con el aval de “El Jefe”.

Otro de los distritos claves es la provincia de Buenos Aires donde el peronismo logró hacer pie, con la reelección de Axel Kicillof. Si bien la idea de sumar espacios para hacerle frente es bien recibida por los armadores violetas, está sujeta al condicionante establecido que busca premiar a los propios. “La autonomía la respetamos a muerte, son los locales de LLA quienes dicen cómo acordar”, insistió un alfil violeta.

En el Ejecutivo sobrevuela la idea de impulsar al diputado José Luis Espert como candidato, aunque hay algunas voces que creen que el perfil no se ajusta al distrito. Sin embargo, descartan la chance de designar jugar detrás de ajenos. "Estamos trabajando la marca, que es lo que tracciona. No son los candidatos como se piensa, por eso me pregunto ¿cuánto pueden sumar Santilli, Iguacel, Grindetti o Montenegro?”, concluyeron.