El Gobierno volvió a advertir a las provincias por la emisión de las cuasimonedas

El vocero presidencial, Manuel Adorni, destacó que “la mayoría de las provincias entienden algo tan básico como que no se puede gastar más de lo que se tiene, están ajustando cuentas” , y ratificó que las cuasimonedas “jamás serán rescatadas” por Nación.

El vocero presidencial aclaró que Nación no se mete en este tipo de decisiones, pero que sí da “opiniones técnicas”: “Si uno gasta más de lo que tiene y (en el caso de La Rioja) no hay intención de ajustar las cuentas públicas, la cuasimoneda, si ve la luz, será dentro de la valoración que haga cada ciudadano, está muy bien, no tenemos injerencia”.

Los detalles de la emisión de cuasimonedas en La Rioja

- La Legislatura de La Rioja aprobó el miércoles el lanzamiento de una cuasimoneda para pagarles a los empleados públicos, propuesta impulsada por el gobernador, que obtuvo la mayoría por parte del peronismo local, y que tendrá una emisión por unos $22.500 millones.

- Quintela había apuntado contra el gobierno nacional de Javier Milei por el fuerte recorte del gasto púbico que impulsa y había planteado la necesidad de crear una moneda paralela.

- Antes de la aprobación, el gobernador de La Rioja había dicho que por “la crueldad del ajuste” que aplica el Gobierno, su administración se veía “obligada” a impulsar un bono que se emitiría para cancelar las deudas y los salarios de los funcionarios públicos.

- El gobernador pidió autorización para emitir la cuasimoneda, que se denominará Bocade, para la “cancelación de deuda” cuyo valor deberá constar en cada bono.