El golazo de rabona que catapultó a un pibe de Chubut a las inferiores de Huracán

Según informó en su página de Facebook el club chubutense en el que Riegel muestra sus habilidades desde chico, “el joven campeón regional Sub-17 con Huracán e integrante del plantel de Primera lleva sus goles y técnica a la Quemita, sumándose a las inferiores del Globo de Parque Patricios como ya lo hicieron Lautaro Riquelme y Dylan Garcés, demostrando el enorme trabajo en conjunto entre ambas instituciones”.

La obra maestra de un joven talento de Chubut

Los responsables del club recordaron que “los medios nacionales pusieron foco en Mariano Riegel, nuestra joven promesa, luego de su gol de rabona a Sarmiento por la fecha 9 del Torneo Apertura A” y que “su muestra de calidad despertó el interés de varios clubes AFA que intentaron ficharlo para sus inferiores”.

Y agregaron: “Finalmente y tras una gestión en conjunto entre Alberto Robles y José Luis Alcain, Riegel vestirá la camiseta de Huracán de Parque Patricios”.

Gol de un pibe de Comodoro en Huracán.mp4

“Le deseamos a Mariano éxitos en esta nueva etapa!”, cerró la comunicación oficial del club.

El pibe empezó a jugar a los 8 años en una escuelita infantil de su ciudad y según contó en mayo, alentado por un hermano que jugaba en el Globo comodorense, más tarde se animó a probarse ahí. “Un día fui y no paré más. Arranqué en cancha grande e hice todas las inferiores”.

De primera a los 15 años

El debut en primera le llegó muy temprano, a los 15 años. Fue el 22 de marzo de 2022 en un partido contra Florentino Ameghino.

El triunfo estaba virtualmente asegurado después de que el conjunto comodorense marcó el 3 a 0 y era la oportunidad para probar a Mariano.

“El técnico me llamó y me dijo que iba a entrar. Me hablaba para que no me pusiera nervioso, y la verdad que justo yo ese día estaba muy tranquilo”, recordó.

Lo dejó clarísimo en la cancha, con las pelota en los pies. Ese día hizo dos goles y un par de asistencias en la goleada final por 9 a 0.

Ese mismo año, Riegel viajó a Buenos Aires y se probó en la Quemita, pero no quedó.

Globo1.jpg Mariano Ragel fue fichado para sumarse a las inferiores de Huracán, el "sexto grande" del fútbol argentino.

En 2023 se lució en el sub 17 del Globo comodorense que ganó el torneo provincial, y después en el Nacional de La Pampa, marcando varios goles importantes ante clubes como Cipoletti y Mac Allister.

En su carrera de goleador, también cuenta una conquista contra Brasil en una selección de futsal y otra frente a Río Grande, con un combinado representativo de Comodoro.

Durante su corta pero llamativa trayectoria, la rabona es desde siempre una marca de estilo, que Mariano adjudica -en veredad- a una limitación.

“Es algo que hago desde chiquito. Cuando no sabía usar la zurda aprendí eso y siempre lo usé”, reveló.

También contó que a muchos de sus entrenadores sus técnica para evitar usar la zurda le gustaba, pero otros lo han retado con ímpetu cuando las intentó sin buenos resultados. “Les encanta cuando entra, pero si no”, se ríó el pibe.

Más allá de la finta que lo hizo conocido y hoy ayuda a abrirle las puertas del “sexto grande” de la Argentina, cuando en ese momento le preguntaron si la habilidad era el rasgo principal de su juego, Mariano contestó riendo: “Sí, soy rápido y hábil… con una sola pierna, porque la otra la tengo sólo para caminar”.