El incómodo momento de Patricia Bullrich: quiso tomar un colectivo pero no tenía saldo en la SUBE

Bullrich se subió al colectivo y pidió una SUBE prestada para pagar el boleto, pero cuando la apoyó sobre el lector, el chofer le advirtió que no tenía crédito. “Disculpe, no tiene saldo”, se escuchó que dijo una de las personas que la acompañaba.

La ministra se tomó la situación con simpatía y gritó: “¡No tiene saldo, viejo!”. El comentario provocó algunas risas de los presentes. “Es un caradura, no tiene saldo”, dijo entre risas la titular de la cartera de Seguridad.

Bullrich contra el paro

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, aseguró este jueves que el paro de la CGT, el segundo de la central obrera contra el gobierno de Javier Milei y que paraliza gran parte del país, no tiene contundencia y denunció algunos hechos de violencia.

La funcionaria dijo que la medida de fuerza "no tiene ninguna contundencia” y sostuvo que “todo va a estar abierto”. "Hoy no paramos. El alumno sin el maestro pierde futuro. El paciente sin el médico puede tener consecuencias graves. Las fuerzas de seguridad no paran porque saben que tu vida corre peligro. Si todos razonamos así, cada actividad es esencial. Por eso, hoy no paramos", publicó en su cuenta de X.

“Creo que el paro no tiene ninguna contundencia, todo va a estar abierto. La contundencia es de la gente que quiere trabajar”, señaló la ministra de Seguridad.

“Salgan los que todavía no lo hicieron, hay medios de transporte, usen su auto, hay fuerzas desplegadas por todos lados, el país necesita que trabajemos”, y redobló las críticas contra la CGT: “A Alberto Fernández no le hicieron ningún paro”.

Además, la ministra de Seguridad denunció atentados contra quienes no adhieren al paro. "Arrancó la mafia. No dejemos que rompan todo lo que estamos logrando. Nosotros vamos a cuidar a todos los que vayan a trabajar. Llamá al 134 y denunciá", escribió en su cuenta de X.

“Vemos empresas que están siendo bloqueadas, como plaza logística en Pacheco, o Puerto San Martín, en el complejo San Lorenzo, con más de 10 barcos esperando la entrada. Ahí está yendo gendarmería y la prefectura. La idea es que la gente tenga la libertad para trabajar y que ningún mafioso la pueda interrumpir”, dijo la funcionaria.

Por su parte, el ministro de Seguridad de la Ciudad, Waldo Wolff, manifestó su repudio ante esta situación en las redes sociales y afirmó: “Hacen parar a los piedrazos”.

“Desde la Ciudad vamos a acompañar, todos los días, a quienes trabajan y vamos a sentar frente a la Justicia a las mafias que aprietan y extorsionan”, enfatizó el funcionario.