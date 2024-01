El Indio Solari le respondió con dureza a Santiago Cúneo

Embed

En esta misma línea, y sin nombrar al periodista, sostuvo que "si hay un pelotudo, es un pelotudo que cree lo que le dice la prensa o no se quien" y remarcó: "Que le pregunte a la Revista Forbes, si tiene amigos ahí, si el millonario éste tiene algún peso afuera del país y si tengo algún piso en Nueva York y otro en París, como las boludeces que andan diciendo".

"¿Qué te voy a decir? Todo lo que dijiste en función de esto, que nada es verdad, son cosas que deberías decirte frente al espejo", disparó el Indio y afirmó que el comunicador "perdió todo un programa en putear a otro". "Quizás no tenías nada para decir y pensaste 'voy a putear a éste que me conviene más'", añadió.

El músico sostuvo que "quien putea desde ese lugar (que si es oscuro) hablar sin saber una mierda de lo que está hablando, sin conocer la vida del otro, termina siendo, como el escorpión, víctima de su propio veneno".

"Respondo todas estas pavadas, porque el silencio otorga consentimiento y no voy a consentir con este 'casi humano' las pavadas que ha dicho sobre mí", justificó y agregó: "Todo el programa perdió dando datos falsos sobre mí, acusándome permanentemente, de vivir en Norte América o de cosas que él no sabe".

solari-cuneo.jpg El Indio Solari le respondió a Cúneo.

Luego, amplió: "No ando tratando de ganarme un lugar en la sociedad puteando y re puteando en pantalla, ¿A quién carajo le sirve eso?, a nadie. Todo lo que haces, no le sirve a nadie, para la vida, no sirve para un carajo. Yo hago canciones, buenas o malas, no se, pero cuando me encuentro con quienes escuchan, me dicen que sirven para su vida, una canción linda, mía o de cualquier otro artista popular".

"Esto es cortito, yo no te voy a entregar mucho más tiempo, porque no vale la pena, cortito como lo que dijiste vos y te llevaste todo un programa hablando de esas tres o cuatro pavadas, de las cuales ninguna es verdad, mirá que lindo...", profundizó.

Finalmente, el Indio concluyó: "¿después me hablas a mi de engrupir? Vos sos el que engrupís a la gente que cree que porque gritas mucho sos un peronista de fuste, sos carne de cañón y de eso te jactas...Bueno viví la vida y dejate de joder a los demás".

La dura embestida de Cúneo

A pesar de que no lo nombra directamente, la respuesta del músico no tardó en viralizarse y en redes no tardaron de vincular sus declaraciones a los dichos del periodista, quien recientemente le dedicó una fuerte crítica en su programa vinculada al ámbito de la política.

"Yo no sé tu nombre, porque vos andás con 'Indio Solari'. No ponés tu jeta, tu nombre y apellido y tu número de documento, ese lo escondés para que no te encuentren las cuentas bancarias llenas de dólares. Con lo cual, tu revolución es una farsa y vos sos un chanta", disparó Cúneo.

El comunicador arremetió con firmeza contra el exlíder de los Redonditos de Ricota, a quien acusó de vivir en Nueva York, tener avión privado y cuentas off shore con dólares, y agregó: "Vos querés ganar plata. Vos no hacés revolución. No es por la libertad, por la vida, por el amor libre, lo tuyo es por plata. Lo tuyo es un negocio".