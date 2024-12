El insólito cruce entre Victoria Villarruel y una ex Gran Hermano

“Hasta la vicepresidente elige Chula para amueblar y decorar su hogar”, escribió la ex participante del reality junto a una de las fotos que compartió desde la cuenta de Instagram del local, en donde suma casi un millón de seguidores.

Además, en sus historias, también sumó: “Nuestra relación precio-calidad es tan buena que hasta la vicepresidenta sabe que vale la pena venir a Chula”.

Aquellas publicaciones generaron todo tipo de revuelo en las redes sociales, muchos acusando a Villarruel de hacer canje con Carla y así consiguiendo muebles gratis, a pesar de desempeñarse en un cargo público. Parece que esos comentarios le llegaron a la vicepresidenta, y salió a defenderse, cruzando sin piedad a la ex Gran Hermano.

Debajo del posteo inicial, la funcionaria escribió: “Creo que antes de usar mi foto para promocionar productos debieran haberme preguntado. Sobre todo porque hice una compra como la que hace cualquier ciudadano y no fue por canje”.

“La próxima vez pregunten así, uno no es acusado de recibir cosas gratis”, cerró, contundente Villarruel, furiosa con las acusaciones.

La defensa de Chula ante las críticas de Victoria Villarruel

A pesar del escándalo que se generó, la devolución de Victoria Villarruel no fue la única crítica que recibió Chula. Es que Carla De Stefano también fue juzgada por apoyar la visión política de la vicepresidenta.

En un video publicado en la misma cuenta de Instagram, la ex participante de Gran Hermano le habló directamente a cámara y aseguró que sus valores no se condicen con los de Villarruel, pero que, como comerciante, era importante que una persona de su cargo la visitara.

“Bueno, imaginé que iba a desatar polémica, pero nunca tanto y con tanta agresión. Quiero decirles que el hecho de que venga un presidente, vicepresidente a Chula. Para mí es un honor, porque un directivo del Poder Ejecutivo, Legislativo o Judicial que elija venir a comprar Chula entre tanta oferta es un honor. Así como es un honor que venga cualquier cliente y nos elija”, comenzó diciendo.

Y se diferenció de Villarruel: “Yo soy abogada, me especialicé en derecho de familia. Mi mamá era trabajadora social. Siempre me inculcó la solidaridad, valores de solidaridad, valores de empatía. No porque reciba a la vicepresidenta en Chula significa que yo tengo una ideología política afín”.

“Así que me parece que estaría bueno, ante todo, usar la razonabilidad. Yo soy comerciante y le vendo a las personas y antes que ustedes entren a Chula no les hago un cuestionario a ver si los valores morales o si su forma de actuar en la vida o de ejecutar su profesión es acorde a mis principios. Yo los atiendo como a todo el mundo”, agregó Chula.