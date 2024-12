Victoria Villarruel explotó en redes: "Hoy no hay lugar para la moderación"

“Me acuerdo como si fuera ayer, cuando éramos sólo dos diputados con el presidente Milei, contra el kirchnerismo, que es el mismo que está ahora porque no cambiaron ni un nombre”, indicó la vicepresidenta desde su cuenta personal de la red social X.

Asimismo, recordó que “les hacían la vida imposible” e “intentaban denigrarlos” en cada sesión que se realizaba en la Cámara de Diputados. “A pesar de eso, nos acompañamos sabiendo que el destino de la Argentina era brillante”, añadió.

“Ante comunicados recientes de algunos partidos políticos que se arrogan la representación de mi persona y mis ideas, quiero expresar que hoy no hay lugar para la “moderación”. No estoy participando de ningún armado político y cuando lo haga, lo haré donde el Presidente Milei me lo pida”, concluyó.

Javier Milei dijo que la sesión que suspendió a Kueider es inválida

El presidente Javier Milei sostuvo este viernes por la tarde que la sesión en la que se destituyó al legisladorEdgardo Kueider es "inválida", al argumentar que durante ese trámite legislativo la vicepresidenta Victoria Villarruel debía estar a cargo del Poder Ejecutivo.

"No se puede hacer lo que hizo la doctora Villarruel. Argentina tiene un sistema republicano de Gobierno, el Poder Ejecutivo no sé puede meter con el legislativo, ni viceversa. En el momento que yo entro de viaje se produce la acefalía y queda a cargo del Ejecutivo la vicepresidenta. Si ella preside la sesión del Congreso, está trabajando en dos cargos y eso violenta la división de poderes", aseguró Milei en declaraciones radiales.

El mandatario señaló que la Escribanía General de la Nación "interactuó" con la secretaria de Villarruel y le notificó que el Presidente se iba a ausentar desde el jueves con motivo de su viaje a Italia para mantener un encuentro con la premier de ese país, Giorgia Meloni.

"El GDE donde se le comunica que yo voy a estar de viaje lo recibe el día martes. Es decir que estaba informada 48 horas antes de la sesión", manifestó. Además, dijo que el vocero presidencial, Manuel Adorni, había confirmado el viaje al país Europeo "a eso de las 12 o 12.30". "Eso fue diseminado por todos los medios", recordó Milei.

Asimismo, el jefe de Estado relató que el escribano general de la Nación llamó a la vicepresidenta "insistentemente" sin obtener una respuesta, para luego tratar de comunicarse con la secretaria de Villarruel, que "tampoco contestaba".

El Senado expulsó este jueves a Kueider, detenido actualmente en Paraguay por llevar más 200 mil dólares sin declarar, en una sesión que de todos modos quedó envuelta en la polémica a raíz de que fue presidida por Villarruel en momentos en que la vicepresidenta debía estar a cargo del Poder Ejecutivo.