La caída de Edgardo Kueider: una mala sorpresa para Javier Milei que se aceleró cuando una jueza federal pateó el tablero

Cuando terminó la sesión, los más enojados acusaron al oficialismo de meterse en una pulseada sin saber si tenían los votos. Después de reconocer que no habían reunido los votos suficientes para salvar a Edgardo Kueider del escándalo, Atauche cerró el prólogo de la derrota que estaba por asumir. "No queremos dejar que esto quede sin ningún tipo de votación, porque no sería bueno para nosotros no sancionarlo. Así es que al no tener número, vamos a votar por la expulsión", sostuvo el senador después de intentar cumplir desde la mañana con el pedido de la Casa Rosada: impedir por todos los medios posibles que la expulsión de Kueider abriera la puerta a su reemplazo por Stefanía Cora, la segunda en la lista del Frente de Todos que ampliaría el bloque de Unión por la Patria de 33 a 34 bancas, es decir, a tres del cuórum propio.