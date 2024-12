Escándalo: Javier Milei dijo que la sesión del Senado "es inválida"

Así lo indicó en declaraciones radiales desde Italia, viaje que motivó que Victoria Villarruel no pudiese presidir el debate que expulsó a Edgardo Kueider.

"No se puede hacer lo que hizo la doctora Villarruel. Argentina tiene un sistema republicano de Gobierno, el Poder Ejecutivo no sé puede meter con el legislativo, ni viceversa. En el momento que yo entro de viaje se produce la acefalía y queda a cargo del Ejecutivo la vicepresidenta . Si ella preside la sesión del Congreso, e stá trabajando en dos cargos y eso violenta la división de poderes ", aseguró Milei en declaraciones radiales.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/_IPNoticias/status/1867642196784185618&partner=&hide_thread=false JAVIER MILEI: "LA SESIÓN DE KUEIDER ES INVÁLIDA"



"Villarruel está ocupando dos cargos y eso violenta la división de poderes"



El Jefe de Estado se refirió a la expulsión del senador y al rol de la vicepresidente. pic.twitter.com/UrT54JJBmi — IP NOTICIAS (@_IPNoticias) December 13, 2024

"El GDE donde se le comunica que yo voy a estar de viaje lo recibe el día martes. Es decir que estaba informada 48 horas antes de la sesión", manifestó.

Además, dijo que el vocero presidencial, Manuel Adorni, había confirmado el viaje al país Europeo "a eso de las 12 o 12.30".

"Eso fue diseminado por todos los medios", recordó Milei.

Asimismo, el jefe de Estado relató que el escribano general de la Nación llamó a la vicepresidenta "insistentemente" sin obtener una respuesta, para luego tratar de comunicarse con la secretaria de Villarruel, que "tampoco contestaba".

El Senado expulsó este jueves a Kueider, detenido actualmente en Paraguay por llevar más 200 mil dólares sin declarar, en una sesión que de todos modos quedó envuelta en la polémica a raíz de que fue presidida por Villarruel en momentos en que la vicepresidenta debía estar a cargo del Poder Ejecutivo.

El nombramiento de los jueces de la Corte Suprema de Justicia

Por otra parte, el presidente Javier Milei aseguró que el nombramiento de Ariel Lijo y Manuel García Mansilla para la Corte Suprema de Justicia saldrá por DNU en caso de que el Senado "no resuelva" esas designaciones.

"Si yo lo puedo sacar como pedí, por el Senado, lo saco por el Senado. Si me aparece la demanda y el Senado no me resuelve, lo tengo que resolver", planteó Milei en declaraciones radiales.