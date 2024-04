El Ministro de Salud respondió a las críticas por el dengue: "Confunden trabajar con perfil bajo con inacción"

En una entrevista con Infobae, al ser consultado por el accionar del Gobierno ante el brote de dengue, Russo explicó: “Creo que existe una mala interpretación de lo que es la acción o la inacción en esta nueva etapa de la Argentina. Desde mi cartera, v isualizamos y diseñamos un ministerio con una función rectora, no con una función de prestador de servicios . Estamos muy concentrados en la vigilancia epidemiológica muy específica, porque somos los responsables de determinar cuáles son los serotipos que están circulando a través de 33 lugares vigías, esa información nosotros se la transmitimos a las provincias”

“Hemos hecho una reunión con 22 ministros de las 24 jurisdicciones que asistieron a la reunión del Consejo Federal de Salud (Cofesa). En ese lugar discutimos las estrategias, nos pusimos de acuerdo en que lo fundamental es la prevención y el control del mosquito vector, porque sin mosquitos no hay dengue. Y teniendo en cuenta que el manejo integral está asociado al descacharrado, la eliminación de los huevos del Aedes aegypti durante todo el año”, continuo el funcionario.

El Ministro de Salud respondió a las críticas

En cuanto a las críticas que recibió por parte de la oposición y de la población, Russo explicó: “Muchas veces, se mezclan el modo de comunicar las cosas con la inacción. A mí no me interesa dar una conferencia con 25 infectólogos o que me saquen una foto en un barrio vulnerable descacharrando. Creo que lo que suma (como estrategia) es que bajemos un lineamiento concreto, que hablemos con los responsables de salud de las provincias, y que ellos a su vez hablen con los responsables municipales, ésa es la forma de trabajar. El resto es una mirada de cómo se comunica. Pero créame que desde el día que llegamos acá estamos ocupados en el tema dengue.

Dengue.jpg Ante el brote de dengue, el Gobierno asegura que trabajan desde el primer día en la toma de desiciones estratégicas para controlar la epidemia. Foto: Google.

Con respecto a las medidas de salud pública ante el brote epidémico de dengue, el funcionario explicó que está aplicando el concepto de descentralización. “Con una mirada rectora muy clara, que el Ministerio había perdido. Es decir, nosotros creemos en la utilización de los datos, en bajar guías de estándares de calidad para todas las patologías. En este Ministerio tenemos que tomar las decisiones estratégicas de la salud de Argentina, fundamentalmente en el calendario de inmunizaciones y eso nada tiene que ver con la política”.

En la mirada del cardiólogo, el Ministerio de Salud Nacional está para “tomar decisiones estratégicas”, y en ese camino uno de los instrumentos fundamentales son las cifras, por eso la importancia a mantener muy actualizado el Boletín Epidemiológico Nacional que permite, por ejemplo, “conocer cuál es el serotipo del virus del dengue que más circula en el país, siendo el serotipo 1 hoy el más prevalente”.

Una síntesis de su pensamiento es hacer, más que aparecer. “Hace pocos días reuní al Consejo Federal de Salud (COFESA) y junto a los ministros de Salud del país hemos trazado medidas de prevención y estrategia futura contra el mosquito vector del dengue -Aedes aegypti- muy importantes. Pero como a mí no me gusta aparecer en la televisión cortando una cinta, algunos medios y la gente confunden trabajar con perfil bajo con inacción”.

¿Habrá vacuna contra el dengue?

En cuanto a la estrategia respecto a la vacuna disponible y aprobada del laboratorio Takeda (Qdenga), Russo explicó que, “Takeda ha demostrado seguridad y eficacia en un grupo de pacientes que han sido los estudiados en una Fase III en 20.000 pacientes. Recién esa vacuna está empezando a recorrer un capítulo en la Fase IV, en el mundo real. Por eso, necesitamos recabar la información de qué es lo que ha ocurrido con los pacientes que han sido vacunados en un brote en el mundo real para sacar las conclusiones y terminar de definir cuál es el grupo etario a vacunar y cuáles son las regiones a vacunar. Probablemente sea en las regiones endémicas, pero todavía necesitamos información”.

“Lo que corresponde es que tomemos este tema con seriedad y con solidez científica, porque en definitiva somos los que vamos a determinar el calendario de vacunación. Entendemos la ansiedad, pero necesitamos todavía unos meses para recibir esa información y a partir de ahí tomar una decisión en forma conjunta con la CoNain y con la OPS”.

Vacuna contra el dengue.jpg La vacuna contra el dengue no ingresará al Calendario Nacional de Vacunación según el Gobierno.

En ese sentido el funcionario explicó que en el corto plazo, la vacuna contra el dengue no entrará al Calendario Nacional de Vacunación. “No entrará por ahora en el Calendario Nacional de Vacunación, pero lo que sí se está evaluando es la aplicación de la vacuna de forma segmentada y por regiones. Y falta determinar cuál es el grupo etario que se va a vacunar”.

E indicó: “Hay que recordar que la vacuna (Qdenga) está aprobada por la reguladora local ANMAT, no es una herramienta que esté validada para controlar la transmisión de la enfermedad en el contexto del brote. La adopción de la vacunación como estrategia de salud conlleva una enorme responsabilidad y no puede quedar sometida al interés de determinados sectores que desinforman y generan preocupación”.