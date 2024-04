Dengue: que alimentos y medicamentos consumir y evitar si tienes la enfermedad

Argentina atraviesa un histórico brote de dengue que ya suma más de 180 mil casos en el país , un 90% de los mismos autóctonos, con un total de 129 fallecimientos en la temporada 2023/2024. En este contexto, es importante saber qué hacer si se tiene la enfermedad, que alimentos y medicamento consumir y cuáles no .

Disipada la sospecha, el reconocido doctor que durante la pandemia de Covid transcendió mundialmente por su manera clara de explicar la enfermedad, siguió su forma y recomendó: “Hidratación es el principal tratamiento. Si se seca un poco la célula que tiene virus dengue, el virus se multiplica rápidamente en el cuerpo y empieza a armar el lío, no se puede secar ninguna célula”.

“El tratamiento más importante si sospecho que tengo dengue es la hidratación. Cada una hora tomar un medio vaso de agua y medio vaso de alguna bebida con sales de rehidratación como ser Gatorade, beber lentamente”, según dijo el experto, procediendo de esa manera, el paciente tendrá un 99% de éxito en el tratamiento.

Medicación y dengue

En cuanto a la medicación para los enfermos de dengue, Miroli fue claro, “la aspirina y todos los antinflamatorios no corticoide (ibuprofeno, diclofenac) , están prohibidos porque evitan que las plaquetas se peguen, es decir que hagan el coágulo y nos hacen sangrar. Frente a un virus que produce hemorragia, que yo no pueda parar el sangrado es gravísimo. El único medicamento permitido es el paracetamol 500 mg. cada 8 horas. Tomando paracetamol evito el sangrado”.

Luego el doctor volvió a recomendar, “primero, hidratate, aunque no tengas ganas de beber, te lo suplico, es el tratamiento más importante para evitar el cuadro grave. Segundo, no te metas cualquier remedio para el dolor, para la fiebre, solo paracetamol. Con eso vamos todos muy bien a que, salvo que hayas complicaciones en el cuerpo, el cuadro de dengue no se agrave”.

Para finalizar Miroli expresó, “quedate en casa unos días para que no lleves tu virus a los mosquitos de tus seres queridos, espera unos días hasta que pase el proceso de infectar mosquitos”.

Alimentación recomendada durante el dengue

A continuación la lista de Alimentos recomendados:

-Carne roja y vísceras: estos alimentos son ricos en hierro. La carne roja, el hígado y la pajarilla son excelentes fuentes de este mineral. Evita los embutidos debido a su alto contenido de sodio.

Alimentación. Dengue.jpg Entre los alimentos recomendados para el que padece dengue se encuentran la carne roja y vísceras, las leguminosas, los vegetales de hojas verdes y los frutos secos. Foto: LMN.

-Leguminosas: incluye fríjoles, lentejas, garbanzos y maní. Estas legumbres proporcionan proteínas y hierro.

-Vegetales de hojas verdes: la espinaca y la acelga son ricas en nutrientes y ayudan a mantener un buen estado nutricional.

-Frutos secos: almendras, nueces y pistachos son opciones saludables que aportan hierro.

Recuerda que la anemia puede ser una complicación durante la enfermedad y en las secuelas posteriores. Mantener una dieta equilibrada es esencial para una recuperación exitosa.