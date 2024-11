El octubre del ministro Luis Caputo logró un nuevo superávit fiscal

"Tenemos un Presupuesto que dice que los gastos se van a tener que adecuar a los ingresos . No se va a poder gastar más de lo que se recauda, como en nuestras casas", señaló.

De esa manera, el equipo económico se encamina a cumplir con el compromiso asumido al inicio de la gestión de Javier Milei de practicar un ajuste en el gasto público del orden de los 5 puntos del PBI. Este viernes el gobierno dará a conocer los números.

Cómo cerraron los ingresos de octubre

Según señala la Asociación Argentina del Presupuesto y la Administración Financiera Pública (ASAP), los Ingresos totales de la Administración Pública Nacional (APN) ajustados por inflación, disminuyeron un 12,2% en comparación con el mismo mes del año anterior.

Esta caída fue más pronunciada que la del mes anterior. Si bien los Ingresos Impositivos cayeron 6,8% y las Contribuciones crecieron un 8,7%, la magnitud de la caída de los Ingresos Totales se explica por la dinámica de las Rentas de la Propiedad (-54,7%), y por el comportamiento de Ingresos no Impositivos (-75%), que en octubre 2023 tuvieron un nivel especialmente elevado.

Por otro lado, los ingresos por impuestos registraron una caída del orden del 2,4%

¿Y el gasto devengado?

El informe de ASAP se refiere al gasto devengado de la APN, es decir, al momento en que el prestador del servicio presenta la factura al Estado. En ese sentido el informe dice que los gastos totales «se vieron disminuidos un 29,3% en línea con la caída del mes anterior». «Si se excluye el pago en concepto de intereses, el Gasto Primario muestra una variación interanual de -27,7%», dice el reporte.

«Se destacan los menores montos nominales respecto a septiembre en los conceptos de Bienes y Servicios ($218.644 millones. vs $59.942 millones.), Transferencias corrientes al sector público ($1.264.407 millones. vs $993.218 millones.) y Gasto de Capital ($359.475 millones. vs $163.186 millones.), lo que parece dar cuenta de un renovado impulso en los esfuerzos por reducir el gasto», dice el estudio.

Superávit fiscal devengado

El informe señala que desde el punto de vista devengado, En octubre la ejecución del Presupuesto arrojó un resultado financiero y primario positivos de $1.114.078 millones y $1.376.286 millones respectivamente.