El oficialismo provincial se impuso en Corrientes y La Libertad Avanza sufrió un durísimo golpe

Con participación superior al 72 %, Corrientes define su nuevo gobernador con una ventaja que alinea al candidato Valdés con la continuidad del modelo provincial iniciado por su hermano.

Juan Pablo Váldez, sucederá a su hermano en el cargo y será el gobernador de Corrientes.

Las elecciones provinciales de este domingo culminaron con una participación cercana al 72,4% del padrón , según informó el presidente de la Junta Electoral, Gustavo Sánchez Mariño . El escrutinio provisorio, iniciado pasado las 21, reflejó una ventaja clara para la fórmula de Vamos Corrientes , conformada por Juan Pablo Valdés y Pedro Braillard Poccard , quienes se adjudicaron la victoria en primera vuelta, según datos extraoficiales.

“Ya se procesó el 10% de los votos, pero las primeras tendencias van a conocerse después de las 21:30”, comentó el secretario general del gobierno provincial, Carlos Vignolo. El reconocimiento formal llegó más tarde de parte del candidato Ricardo Colombi , quien admitió la derrota e indicó que continuará trabajando desde la oposición.

La candidatura de Juan Pablo Valdés contó con el apoyo del oficialismo provincial, cuya gestión concluye este año tras el mandato de su hermano, el actual gobernador Gustavo Valdés . El modelo de campaña enfatizó la consolidación del proyecto político provincial, lo que derivó en una victoria casi asegurada por parte de Vamos Corrientes, según señalan medios como TN .

Felicitaciones al nuevo gobernador de Corrientes, @JPValdesok, a @gustavovaldesok y a todo el equipo de @vamosctesok por el contundente triunfo alcanzado en las elecciones de hoy.



Este domingo los correntinos ratificaron un modelo de gestión exitoso que impulsa el desarrollo

Por su parte, el peronista Martín Ascúa quedó fuera de competencia para una segunda vuelta, mientras que el candidato de La Libertad Avanza, Lisandro Almirón, terminó relegado a un modesto cuarto lugar.

Triunfo en primera vuelta

La Constitución provincial establece que para evitar una segunda vuelta, el candidato debe alcanzar el 45% de los votos u obtener el 40% con una diferencia de 10 puntos sobre el segundo. La ventaja obtenida por Valdés fue suficiente para declarar su triunfo en primera instancia, evitando el balotaje previsto para el 21 de septiembre en caso de empate técnico.

La participación superó ampliamente el 72% del padrón, según informó la Junta Electoral. Aunque estaba previsto que los primeros resultados se publiquen a las 21:00, recién pasadas las 22:00 comenzaron a circular datos parciales. El secretario de Gobierno, Carlos Vignolo, calificó el rendimiento electoral oficialista como "muy importante" y llamó a esperar los resultados definitivos.

Varios candidatos —especialmente Lisandro Almirón y Martín Ascúa— cuestionaron las modificaciones introducidas en el escrutinio provisorio, como el reemplazo del Correo Argentino por la empresa privada Andreani, y la transmisión de datos a cargo de Telco, empresa vinculada al hermano del gobernador. Esto generó inquietud sobre la transparencia del conteo