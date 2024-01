El presidente Javier Milei visitará la Antártida

Mlei se trasladará a Río Gallegos en avión un avión militar y pasará la noche en la capital santacruceña y deberá esperarse la confirmación de una meteorología positiva que permita realizar el vuelo para llegar hasta la península antártica mañana a la mañana.

mondino.jpg Diana Mondino viajará con Javier Milei a la Antártida. Foto archivo LMN.

Está planificado que el jefe de Estado arribe a la base Marambio y que visite además la base Esperanza, conocida por ser la base argentina en la Antártida en la cual el personal destacado puede estar acompañado por sus familias.

Esperanza es la unidad más poblada del país en el continente blanco y en el lugar funciona una escuela y también una emisora de Radio Nacional.

En el continente antártico, el Presidente daría inicio formal a un programa para el control de la contaminación impulsado por el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) que conduce el argentino Rafael Grossi, quien se sumará a la ceremonia.

Milei niega internas

El presidente Javier Milei afirmó este jueves que su Gobierno trabaja "a brazo partido para evitar la crisis" y aseguró que "no hacer nada, o seguir haciendo lo mismo" que las administraciones anteriores, iba "a ser infinitamente peor" para la Argentina, en tanto que el portavoz presidencial Manuel Adorni negó hoy la existencia de "internas" entre funcionarios del Ejecutivo.

Mientras se prepara para emprender un viaje que lo llevará a la Antártida el próximo sábado, el Jefe de Estado encabezó hoy una nueva reunión de Gabinete nacional y brindó una entrevista en la que afirmó trabajar para evitar “una Argentina con 98% de pobres y la mitad de indigentes".

También aseguró que "dos tercios de las mejoras" que impulsó desde que llegó al Gobierno el 10 de diciembre pasado "se van a ver en 15 años" y sostuvo que el objetivo de esas decisiones es tener "un ingreso per cápita diez veces más alto" para que la Argentina se convierta en uno de "los países más ricos del mundo".

Luego de que se conociera el primer revés judicial contra la modificación de la legislación laboral a través del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que el Gobierno presentó el 20 de diciembre, Milei resaltó: “Los partidos tienen 90 minutos, no terminan hasta el pitazo final, así que estamos confiados que todo va a salir adelante".

Sobre ese punto, Adorni, en su habitual conferencia de presa defendió el contenido del decreto y afirmó que “si algo ha fracasado en la Argentina es la legislación laboral o parte de ella”.

"La opción de elegir la obra social me parece sensacional en lo personal y como Gobierno me parece fabuloso que la gente lo pueda ejercer. No hay nada más maravilloso que la posibilidad de elegir. Si algo ha fracasado en Argentina es la legislación laboral o parte de ella. Me parece que esta cuestión de los derechos ganados en materia laboral han sido una complicación", evaluó el funcionario.

A raíz de la presentación en el Congreso de la llamada Ley Ómnibus, el portavoz negó hoy la existencia de "internas" entre funcionarios del Gobierno, y calificó de "rumor" a una información acerca de que el ministro del Interior, Guillermo Francos, habría presentado la renuncia al cargo.

"En el Gobierno no hay una sola interna. Todo es rumor. En línea con esos rumores, lo de Francos es solo un rumor que generó la prensa sin ningún tipo de sustento. Es falso de toda falsedad", respondió.