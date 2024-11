El PRO no dará quórum en Diputados para tratar la reforma a la ley de DNU

En un gesto que acerca aún más al equipo de Mauricio Macri con el oficialismo, los legisladores amarillos definieron que no se sentarán en el recinto.

El PRO definió que no dará quórum este martes en la sesión que los bloques opositores impulsan en la Cámara de Diputados para reformar la ley de DNU y derogar el decreto de canje de deuda, al advertir que "no pondrán en riesgo la gobernabilidad" .

"Vamos a defender la institucionalidad. Por eso mañana no daremos quórum y, en el caso que se logre, no vamos a votar con el kirchnerismo", señaló el PRO después de una reunión de la Mesa Ejecutiva que encabezó el ex presidente Mauricio Macri.