El rugbier al que Máximo Thomsen acusó de pegar la primera piña le respondió a su compañero de celda

El joven, que comparte el pabellón con sus amigos, señaló a Enzo Comelli como el autor del primer golpe a Fernando, luego de que todo el grupo fuese echado del boliche Le Brique: “Le pegó y yo fui atrás a meterme en el grupo de personas. Yo me acuerdo que siento que me pegan una piña en el mentón y empiezo a tirar patadas al aire”, sostuvo.

matias-benicelli-y-maximo-thomsen-rugbiers-baez-sosa-g20240405-1780309.jpg Matías Benicelli y Máximo Thomsen.

El abogado respondió por Benicelli, que fue condenado a perpetua y siente que las declaraciones de Thomsen no son más que “la verdad”. El letrado también aclaró que no cree que “haya problemas de convivencia” entre los ocho a raíz de la entrevista.

Las repercusiones en la cárcel

Una fuente del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) reveló que “todo permanece tranquilo” luego de que el joven de Zárate decidiera hablar a más de cuatro años del homicidio de Báez Sosa.

“Cada uno está en su celda con sus compañeros. Sigue todo como siempre. Están atentos a la segunda parte de la entrevista”, reveló y detalló que “si hay dos internos entre los que hay tensión, se los separa”.

Luego, aclaró: “La Alcaidía tiene un sistema de seguridad fuerte: están solo cuatro horas fuera de la celda. Si uno criticó al otro no van a salir juntos al patio. Si se detecta tensión, no van a compartir el patio”.

Los rugbiers en la cárcel

Las acusaciones de Máximo Thomsen hacia sus amigos

Thomsen manifestó que sus amigos se pelearon con otro grupo de jóvenes cuando los sacaron del boliche: “Ahí es donde yo me quedo en la puerta, me quedo insultando a los seguridad porque me habían sacado y yo no me quería ir. Y en ese momento surge una pelea atrás mío”.

El rugbier detalló que “se agarraron a piñas” y que el conflicto que se inició allí finalizó en el mismo lugar, previo al ataque que sufrió Fernando. Consultado acerca de si esa pelea fue la que filmó Lucas Pertossi, Thomsen respondió: “Sí”.

A Benicelli lo nombró cuando relató el origen del conflicto en Le Brique: “Después me enteré que había sido Fernando el que le había pegado a él”. Segundos más tarde, agregó: “Después me enteré de que era porque Matías estaba separando a él con otra persona que nunca supe quién era. No me enteré, no lo vi. Lo estaba separando y cuando le puso la mano en el pecho, se ve que se sintió amenazado y le pegó una piña en la frente”.

Para Attías, los dichos de Thomsen se aproximan a la realidad y reveló que su defendido “nunca le pegó a Fernando”. También opinó que “lo que hizo Thomsen fue señalar cómo se inició la gresca fuera del boliche”. “Dijo que Enzo Comelli fue quien derribó y golpeó a Fernando. Él mismo confesó ser el que secundó a Comelli en la acometida y también señaló a Ciro Pertosi como otro de los agresores. A Matías lo mencionó solamente para aludir a quién fue el que identificó a Fernando como autor de la piña que recibió dentro del boliche”, sumó.