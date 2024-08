El sufrimiento de un productor de Chubut al que le mataron todas sus ovejas: "Es el final"

“Esto no es nuevo, viene reiterándose desde hace muchísimo tiempo en el valle de Sarmiento ”, se lamentó el veterinario, de 72 años.

Un problema que se repite

El veterinario, que durante muchos años se desempeñó en la Dirección de Zoonosis de Chubut, relató que en lo que va de 2024 ya es la cuarta vez que se meten los perros en su propiedad.

“En una oportunidad rompieron el alambre de las conejeras y me mataron todos los conejos. En otra, me mataron todas las gallinas y casi todos los patos, inclusive cuando se metieron a la laguna tratando de escapar”, contó.

Esta vez, según detalló, le mataron todas las ovejas. “Eran 25, y 10 corderos. Las otras estaban por parir. Pero me mataron todo. En 25 años que llevo acá, nunca me había pasado algo así. No dejaron una oveja viva. Es el final de la vida mía y de mi esposa como productores”.

Santacruceño en Chubut

“Hace 4 años nos jubilamos con mi esposa y decidimos vivir de lo que producimos. El valle de Sarmiento lo permite, porque hay riego y tierra fértil. A mi esposa le gustan mucho los animales de granja, la quinta, el invernadero. A mí me gustan las ovejas porque soy nacido en un campo del sur de Santa Cruz, en la meseta patagónica”, relató el veterinario.

Él y su esposa les dedicaban a los animales cada día de su vida porque ellos, al decir de Jensen “no tienen feriados ni fines de semana”.

Screenshot_1.jpg Oscar Jensen, el productor de Chubut al que le mataron todas sus ovejas.

“Hay que darles de comer todos los días y es algo que hacíamos con gusto, que disfrutábamos con mi esposa. Con más de 70 años, es algo que te hace caminar, moverte, mantenerte activo y comer sano. Era casi el ideal de nuestra jubilación”, se lamentó.

El problema de los perros sueltos que atacan el ganado no es nuevo. Jensen recordó un caso similar ocurrido en la Escuela Agraria de Sarmiento, donde era docente, y no quedó ni un solo animal. También, una situación similar que él mismo sufrió en 2008 en la que, según recordó, le mataron “cuatro o cinco animales”.

La ordenanza que no se cumple

En el municipio de Sarmiento hay una ordenanza de tenencia responsable. “Pero no la cumplen -explicó-. En estos días me han visitado algunos concejales, pero la mayoría no entiende que tiene que exigir la aplicación de la ordenanza”.

Jensen recibió la solidaridad de la Sociedad Rural de Sarmiento, que se expresó a través de un comunicado firmado por su titular, Sergio Mundet, “con todos los productores del valle que sistemáticamente sufren importantes pérdidas por mordeduras en animales ovinos, bovinos, sus crías y otras especies de granja” por parte de “perros que tienen dueños irresponsables y otros abandonados”.

La nota exige el cumplimiento de la ordenanza 44/2014 y la aplicación de las sanciones previstas, entendiendo que “es responsabilidad del Estado Municipal garantizar la salud pública y bienestar de la población, como así también el equilibrio poblacional de la fauna urbana, promover la educación de cuidados responsables y poner en práctica políticas preventivas".