Chubut: la invitó al cine, salió a comprar snacks y volvió con mariachis para pedirle matrimonio

Mariachis en un cine de Chubut

Después de escuchar la pieza musical tomándole las manos a su mujer, con la que ya tienen dos hijos, Jonathan retrocedió unos pasos, sacó un anillo del bolsillo y rodilla a tierra, dejó que uno de los mariachis hiciera la pregunta por él.

“Sí, obvio”, respondió la joven y se abalanzó a abrazar al muchacho que acababa de proponerle matrimonio de esta manera, y nuevamente se escuchó el aplauso cerrado de la sala.

Propuesta de matrimonio con mariachis

“Jamás me lo imaginé. Me dijo que iba a comprar Doritos y me trajo Mariachis. No pasó por mi mente. Si lo hubiese sabido, me hubiese preparado mejor, maquillado y secado el pelo”, bromeó la novia después de bajar del escenario.

Su futuro marido contó: “Ya lo venía planeando. Quería proponerle matrimonio y busqué la manera más original. Quería hacerlo en el cine, donde hay mucha gente y demostrarle que es especial para mí”, dijo por su parte Jonathan después de ponerle el anillo de compromiso a la madre de sus hijos.

La propuesta de un neuquino en el Luna Park

Los espectáculos convocantes se convierten muchas veces en ocasiones propicias para pedidos de matrimonio como el del muchacho de Comodoro. Y con la proliferación de las redes sociales, estos intentos de hacer virales los compromisos de amor se dan cada vez más seguido.

El último sábado de 2023, por ejemplo, fue un neuquino el que logró llamar la atención con una propuesta similar, nada menos que en el Luna Park porteño, durante uno de los shows de Axel.

Gabriel Croche aprovechó aquella ocasión para arrodillarse frente a los miles de espectadores y pedirle matrimonio a su novia, Macarena Muñoz, con la que al igual que Jonathan ahora en Chubut, tenía una relación consolidada: llevaban 11 años juntos y compartían tres hijos.

Gabriel le había propuesto ponerse de novios, justamente, en un show del mismo cantante en el estadio Vélez, en el que por casualidad estaban sentados junto a la familia del artista, que le regaló a la joven un dije que todavía conserva.

La foto que se tomó la chica con la mamá de su ídolo, más de una década después, fue el gancho para poder pedirle matrimonio en el Luna Park, ya con tres hijos compratidos, de por entonces 10, 8 y un año.

"Macarena quería pasar por un registro civil y casarnos como si fuera un trámite, pero yo sabía que tenía que ser de otro modo, que tenía que haber una propuesta llena de magia y así fue", contó Gabriel.

Mariachis4.jpg El neuquino Gabriel Roche con su mujer y la hija menor de ambos, en el escenario del Luna Park durante el show de Axel en 2023.

Con entradas y pasajes de avión en mano para ir a ver a Axel, el neuquino le escribió al cantante por mail y por redes sociales.

"Finalmente el mánager vio mi mail en el que le contaba toda nuestra historia y le decía que me encantaría pedirle casamiento en el escenario con Axel", recordó.

A Axel le encantó la idea. Su mamá había fallecido y la historia de la foto -y la idea de mostrarla en escena- lo conmovió.

Cuando el show estaba por cerrar, Axel le contó al público que un hombre le había hecho llegar una foto que su mamá se había sacado con su novia 11 años atrás.

"Mi mamá no era de sacarse fotos con nadie, esa foto me conmovió", compartió el cantante, quien hizo subir al escenario a la pareja y su hijita para dedicarles la canción "Te voy amar". Gabriel, se paró al lado de Axel, se arrodilló y sacó de su bolsillo una cajita con un anillo para pedirle matrimonio a Macarena.