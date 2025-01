El tiktoker rosarino que multaron por molestar a Lionel Messi

“Yo me saqué una foto con Messi, perras. Vive en mi barrio, chicos. A dos cuadras de mi casa. Claro amor, obvio” , contó en ViernesTrece.

image.png

Y relató como logró conocer al futbolista: “Después del Mundial se subió a un helicóptero y bajó en el barrio. Estaba Antonela (Roccuzzo) diosa, impoluta. Y nada, entraron a la casa y listo. Había 40 personas”.

“Cuando viene Messi, a los delivery que entran les ponen un rastreador para que no vayan a la casa del chabón. También ponen inhibidores de drones. Doble seguridad. Es una paja”, reveló sobre la seguridad que tienen en el barrio.

Al hablar de la privacidad que se busca en el barrio donde vive Messi, el influencer confesó que le pusieron una multa de 400.000 pesos por haber infringido las leyes de seguridad impuestas por Kentucky de Funes.

Tiktoker multado por molestar a messi.mp4

“Encima fui muy tonto porque en Navidad estaba Messi, yo salí de joda y después me llevaron unos chabones a mi casa. Cuestión, los chabones me dejaron en la puerta de mi casa y fueron directamente a las seis de la mañana a golpearle la puerta a Messi. Una multa de 400 mil pesos me pusieron”, contó.

El influencer ya había contado en sus redes que vivía a tan solo minutos de la casa del astro y compartió clips de su visita en su cuenta de Tik Tok.

La impresionante colección de camisetas de Lionel Messi

Luego de cumplirse un nuevo aniversario de campeones del mundo, el pasado 18 de diciembre, el 10 compartió una storie en su cuenta de instagram dando a conocer un rincón íntimo pero colmado de gloria que posee en su hogar rosarino. Leo hizo honor a los triunfos conseguidos con la albiceleste y lo compartió con sus más de 500 millones de seguidores que, seguramente, habrán likeado la storie en cifras innumerables y, también, rememorando cada momento que representan las camisetas colgadas allí, sobre todo, el escudo de AFA con las tres estrellas.

STORIE-MESSI-CAMISETAS.jpg

La imagen muestra las camisetas utilizadas por Leo tanto en las últimas Copa América que disputó, Brasil 2021 y Estados Unidos 2024, como en Qatar 2022. Si guiamos la imagen a sus palabras se podría afirmar que ese espacio del hogar es uno de sus favoritos, teniendo en cuenta que en cada uno de esos momentos, el astro argentino enfatizó su búsqueda incansable por lograr "cosas con la Selección" y su alegría al momento de coronarse en cada instancia. Recordando también, la Finalissima obtenida en Inglaterra a mediados de 2022.

Esta storie se volvió viral dentro de una semana especial para todos los argentinos que siguen celebrando la conquista del mundo fervientemente, en especial, los campeones del mundo. Leo, específicamente, realizó una breve pero emotiva publicación celebrando, una vez más, el titulo conseguido en Qatar. La cual fue una de las publicaciones más likeadas y compartidas en las redes sociales durante toda la jornada.