El video del fuerte enojo de Javier Milei en una entrevista: "Me parece una falta de respeto"

Durante el cierre de una nota con el medio Univisión, el Presidente se mostró furioso por una pregunta y no pudo disimular su cara. Mirá el video.

Javier Milei no pudo disimular su fuerte enojo con la entrevistadora de Univisión.

"Me parece una falta de respeto" . Con esa frase, el presidente Javier Milei dio por terminada una entrevista con el medio norteamericano Univisión, en una nueva ronda de su agenda mediática. El fuerte enojo del libertario llamó la atención y el video de la situación se viralizó rápidamente.

Embed “Milei”



Porque cortó en seco a una periodista cuando le quiso hacer una “pregunta personal”: “No respondo temas de mi vida personal, me parece una falta de respeto la pregunta”. pic.twitter.com/UIKSkTclPI — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) May 10, 2024

"No contesto temas personales, no tengo por qué", le espetó el mandamás a la trabajadora. Milei insistió en varias oportunidades con su negativa y terminó asegurando que "me parece una falta de respeto", aún cuando ni siquiera sabía de qué se trataba la pregunta.

En otro pasaje de la entrevista, admitió presencia iraní en las inmediaciones de la Argentina, y reveló que la administración libertaria las detectó y las monitorea. “Hay en país fronterizos temas que se están mirando. Pero si usted juega al póker, no muestra todas las cartas. Tengo que cuidar el interés de los argentinos”, se escudó al respecto.

También reveló que por cuestiones de seguridad debió dejar de volar en vuelos comerciales y utilizar aviones privados para trasladarse debido a que expone a situaciones de riesgo a los pasajeros de la aeronave. “Si me subo a un avión comercial pongo en riesgo a los que vuelvan conmigo. Los usaba porque salían más barato, y le voy a confesar algo, me gusta interactuar con la gente, por eso me iba a pasear por el avión y charlar con la gente”, reveló.

Viggo Mortensen criticó a Javier Milei desde España: "Es un payaso"

El actor estadounidense, Viggo Mortensen, criticó duramente al presidente Javier Milei al repasar la actualidad de la Argentina, país en el que vivió de chico.

El neoyorquino, que recidió en Argentina hasta los 11 años, sorprendió a todos durante una entrevista con una radio española con sus críticas al libertario, pese a considerar que “medios conservadores españoles van a decir que es un genio, que está levantando la economía”.

En este marco, en diálogo con Mañana Más de RTVE, el actor dijo que “está jodida la situación”, aunque destacó que "Argentina es un pueblo con mucho aguante, que está acostumbrado a remontar continuamente".

Embed "Javier Milei es un desastre total"



Viggo Mortensen definió al presidente como un "payaso" y un "muñeco de la derecha manipulado por otros" y remarcó: "Argentina es un pueblo de mucho aguante, están acostumbrados a remontar situaciones horribles como esta". pic.twitter.com/POnrPspWk3 — Corta (@somoscorta) May 10, 2024

De esta manera, cuestionó que "a un uno por ciento de la población le conviene que esté este payaso, muñeco de la derecha, manipulado por otros", pero aclaró que "para el resto del pueblo es un desastre total".

"Es un desastre para las artes y el cine, pero también para la gente de a pie, la gente normal, lo que se dice del interior, fuera de la provincia de Buenos aires. Y esto va a traer cola durante mucho tiempo y van a tener que remontar un día cuando desaparezca este payaso", sentenció el artista.