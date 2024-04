El video eliminado por los trolls del Gobierno que generó polémica

Los trolls de X , ex Twitter, muchos de los cuales hoy son funcionarios del gobierno que encabeza Javier Milei, subieron a sus redes, sobre todo a Instagram, el video de una fiesta donde una decena de hombres se juntan a tomar alcohol casi sin presencia de mujeres o al menos no salen en las grabaciones.

GKmS2ZTWYAAVgQ5.jpg La fiesta terminó trascendiendo por un video que generó polémica.

Por eso, tuvieron que eliminar los videos pero enseguida alguien los salvó y se viralizaron en las redes sociales. Al instante se despertó una marcada polémica.

El video que eliminaron los tuiteros de Milei

Como suele ocurrir en las redes sociales, algunos usuarios llegaron a guardar el video antes de la eliminación, por lo que procedieron a compartirlo luego.

Embed Se hace llamar Juan Doe. Su nombre es Juan Pablo Carreira. Es Director de Comunicación Digital del gobierno. Esta fiestita para él y su banda de trolls costó 14 palos. El "sacrificio" y el "esfuerzo" te lo piden a vos. Fin. pic.twitter.com/yIk75HJsvF — La estamos viendo (@LaEstamosViendo) April 8, 2024

Allí se observa un momento en el que sirven varios shots de tragos, con una bebida que parece un whiskey "Red Label". También se viralizaron fotografías.

Parte de la crítica apunta a que en la fiesta se puede observar al famoso tuitero Juan Doe, quien asumió un cargo millonario en el Gobierno luego de haber compartido en varias oportunidades que "jamás" trabajaría para el Estado.

La polémica

"Se hace llamar Juan Doe. Su nombre es Juan Pablo Carreira. Es Director de Comunicación Digital del gobierno. Esta fiestita para él y su banda de trolls costó 14 palos. El "sacrificio" y el "esfuerzo" te lo piden a vos. Fin", compartió el twittero @LaEstamosViendo (en referencia a la famosa frase de "no la ven" pronunciada por Milei).

tw01.jpg

Desde la cuenta @TodoNegativo escribieron "El funcionario troll "Juan Doe" y su equipo gastaron 14 millones en una fiesta para festejar el ajuste. ¿Sabés de qué se cagan de risa? De que el "sacrificio" que ellos tanto hablan lo hacés vos. Ellos siguen de joda con la tuya".

Por su parte, @Pampa139 posteó "Acá podemos ver al flamante funcionario Juan Doe, el pibe que odiaba el estado y juraba que jamás trabajaría en él ni cobraría un peso del mismo. Bueno acá está, festejando no sé qué, tal vez la caída del poder adquisitivo, los tarifazos, vaya saber que, pero festejando con la TUUUYAAAAAAA, mientras vos no podes pagar la luz, no podes comprarle una ropita a tus pibes, en fin, se nos cagan de risa".

Embed Acá Juan Doe debe estar festejando:



20 puntos de perdida salarial.

Caida brutal del poder adquisitivo.

600% de gas.

200% de agua.

400% de luz. pic.twitter.com/9gFlP55IWl — Pampa (@Pampa139) April 7, 2024

El usuario @_felipevarela__ escribió "Mientras los jubilados literalmente se mueren por no comer y por no tomar sus medicamentos. Mientras enfermos oncológicos no reciben sus medicamentos. Mientras a vos gil laburante te piden un esfuerzo y no das mas. Juan Doe, troll vip que cobra del estado arriba de 3 palos esta de joda con la tuya".

Desde @HagovBCRA postearon "Mientras vos pagas el Off medio salario mínimo en cuotas, Juan Doe y su séquito de ñoquis festejan".

Embed Despiden científicos para pagarle la joda a Juan Doe y sus nenazos. — Drapetómano (@matiasoberlin) April 8, 2024