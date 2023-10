Elecciones 2023: tras el escándalo del yate, ¿fueron a votar Martín Insaurralde y Jesica Cirio?

El ex jefe de Gabinete de la Provincia de Buenos Aires dejó el cargo y renunció a su candidatura a concejal por Lomas de Zamora.

El ex jefe de Gabinete de la Provincia de Buenos Aires Martín Insaurralde no se presentó a votar en las elecciones presidenciales de este domingo, luego del escándalo con el yate , que obligó su renuncia al gobierno de Axel Kicillof y a la candidatura como concejal de Lomas de Zamora.

Al ex funcionario se lo esperaba en el colegio Balmoral, pero no lo hizo. Desde la institución explicaron que no iba a asistir, según había notificado, a pesar del fuerte operativo de seguridad y de la gran presencia de medios que lo esperaban.