En este sentido, le agradeció "a las y los bonaerenses, hayan votado como hayan votado". Y allí apuntó a los 40 años de democracia, asegurando que "este año votamos por décima vez candidato a presidente en Argentina, y quiero decir y dejar en claro que esta democracia se basa en la profunda memoria de una noche genocida, y que este voto significa dictadura nunca más", con una notable emoción y la voz quebrada.

La mención a Cristina y el palo a Javier Milei

Durante el tramo final del discurso, Kicillof aprovechó un momento para hablar sobre Cristina Fernández de Kirchner. Allí reivindicó su figura y aseguró que "atravesó un atentado, la proscripción, y sin embargo sigue liderando. Nunca nos llamó a caer en el rencor y la revancha. Vale de ejemplo para quienes usan el odio y la violencia".

Al mismo tiempo, aprovechó a cruzar a Javier Milei y al espacio libertario, indicando que "fue un voto por la democracia, la memoria, las Malvinas que serán siempre argentinas. Por el respeto a los laburantes, a los jubilados".

Profundizando sobre esto, Kicillof deslizó que "trataron de instalar que había un cambio fundamental en el sentir, en las tradiciones, en la cultura, en nuestra historia. Que nuestra sociedad había resuelto no defender más la salud pública, la educación pública. Que había resuelto no defender lo conseguido en materia de derechos. No defender un Estado presente. Y se equivocan: en la provincia, la enorme mayoría sabe que hay problemas pero que se resuelven con más Estado, con más solidaridad, pensando en los otros y tendiéndole la mano a quien lo necesita".

El agradecimiento a los militantes

Kicillof también se mostró agradecido a sus seguidores, por el impulso enorme que significó para el peronismo la elección. "Quiero agradecer a los militantes, a las militantes. Acá adentro y allá afuera hay una muestra de las ganas que puso nuestra militancia, los verdaderos protagonistas de la campaña de UxP, de una campaña de peronismo. Son los y las militantes de PBA. Esto habla de que no nos venció ni la resignación ni la antipolítica. Quiero agradecerles también a los ministros militantes del gobierno del PBA, al gabinete que reconstruyó el Estado en la provincia".

"Encontramos desmantelado al estado, y con esta gestión estamos transformando la provincia. Muchas gracias a los compañeros, a las compañeras, a los que están en el escenario y a todos los trabajadores y trabajadoras del gobierno de la provincia", amplió.