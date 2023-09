Emotivo video: le hicieron RCP a un gatito y lo salvaron

Después de unos segundos, se observa al policía realizándole respiración boca a boca al gatito, y continuando con los masajes y la RCP.

Reaniman a gato en El Chaco.mp4 La RCP al gatito quedó registrada en un video que se viralizó.

Luego de unos angustiantes momentos, se puede ver cuando el gatito abre los ojos y vuelve a la vida. Se escucha de fondo un tierno "Hola bebé!", y la Policía acompaña con un texto donde cuentan que el animal fue salvado.

La cuenta de TikTok de la Policía de Chaco suele subir varios videos que tienen buena recepción del público, porque tienen un estilo más descontracturado.

La importancia de la RCP

Los cardiólogos coinciden en la importancia del aprendizaje de maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) junto con el uso de desfibriladores para prevenir la muerte súbita, que en el 80% de los casos se manifiesta en personas que desatendieron las señales previas o tenían enfermedades cardíacas y no lo sabían.

La muerte súbita causa más 40 mil muertes al año en la Argentina, lo que equivale a 100 casos diarios, según datos oficiales del Ministerio de Salud.

Los síntomas "más contundentes" para tener en cuenta son "el dolor de pecho, incluso hasta una semana previa al evento, la falta de aire y los mareos intensos", explicó Fernando Scazzuso, jefe de Electrofisiología y Arritmias del Instituto Cardiológico de Buenos Aires (ICBA).

En tanto, las autopsias de las personas con muerte súbita "demuestran la presencia de enfermedad cardíaca entre el 80% y 90% de los casos. Esto muestra que la muerte súbita no se da en personas sanas, sino en personas con enfermedad cardíaca no conocida antes de que ocurra el evento", explicó el especialista.

A su vez, en más del 80% de los casos, hubo señales previas que no fueron atendidas o factores de riesgo que no fueron detectados a tiempo por falta de controles, señaló el ICBA a través de un comunicado.

Vale recordar que la reanimación cardiopulmonar debe practicarse sobre toda persona en parada cardiorrespiratoria, es decir, si la persona no responde (no se mueve espontáneamente, no reacciona ni al tacto ni a la voz); no respira o su respiración es escasa; o no tiene pulso o su pulso es escaso.

Ante este tipo de situaciones, se recomienda iniciar las compresiones cardíacas y, además, hacer el llamado de emergencia.