En medio de una tormenta se derrumbó una casa en Córdoba: murió un chico de 13 años

“Rompí la puerta, pedimos ayuda, sacamos a los chicos, mi yerno llevó a dos nenes, otro vecino a la mujer y yo a los otros chicos”, dijo el hombre muy conmovido.

“Uno lo ve en las películas, a mí me pasó en vida, se hizo lo que se pudo. Uno es padre, qué podés hacer cuando ves algo así, una mano por ahí, un nene gritando, no me siento bien, no puedo seguir”, señaló.

Las autoridades anunciaron que el domicilio presenta un alto riesgo de derrumbe, por lo que Bomberos de la zona realizaron un perímetro de seguridad para evitar inconvenientes.

Efectivos de la Dirección de Bomberos se presentaron en el lugar del accidente para realizar una inspección y asegurar el perímetro. Personal de la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC) también se hizo presente para cortar el suministro eléctrico en la vivienda.

En los últimos días, tormentas azotaron Córdoba y otras provincias. El Servicio Meteorológico Nacional había declarado alerta naranja.

Tormentas azotaron a Córdoba el fin de semana

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) renovó las alertas tempranas por tormentas para toda la franja central del país. Ciudad de Córdoba bajo está bajo alerta naranja y las ráfagas de viento podrían alcanzar los 80km/h.

El aviso rige hasta el último minuto de este domingo e incluye a todos los departamentos de la provincia. Capital está bajo alerta naranja ("Preparate: se esperan fenómenos meteorológicos peligrosos", según la calificación del SMN).

Este lunes, las condiciones persistirán, con una jornada caracterizada por la inestabilidad. La máxima no superaría los 30ºC.