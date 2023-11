En qué escenario económico irán los votantes al balotaje

Respecto a la inflación, para los analistas es una de las variables más complicadas de la economía y registró una fuerte aceleración en los últimos dos meses por la devaluación del dólar oficial, con cifras mensuales mayores al 12%. Además de ser uno de los peores registros en 32 años, en el último año acumuló un alza de 138% y durante 2023 ya lleva más del 103%.

Sobre la actividad económica, en el segundo trimestre el PBI cayó casi 5% interanual y casi 3% contra los tres meses previos. Según el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central, los analistas esperan que este año el PBI caiga 2,8% y el FMI estimó una caída del 2,5%.

Respecto a la pobreza, el último dato oficial del segundo trimestre mostró un aumento de 0,9% respecto a los tres meses previos: es decir, el 40% de los argentinos es pobre y el 9,3% indigente. Los analistas prevén que el número siga aumentando por la escalada inflacionaria de los últimos meses, sobre todo porque la canasta básica ya acumula un aumento de 109% durante el año.

milei massa debate 1200x678.jpg Javier Milei y Sergio Massa definirán al próximo presidente en el balotaje. Foto archivo.

El aumento de la pobreza ocurrió pese a que paradójicamente mejoró 6% el empleo en el trimestre abril-junio, es decir que cada vez hay más trabajadores pobres. Sobre los salarios, según el INDEC a julio subieron 63,5% respecto a diciembre, mientras que la inflación aumentó 60,2%. Sólo los trabajos formales le ganaron por poco a la inflación con una suba entre enero y julio del 63,2%, mientras que los informales apenas percibieron un incremento del 51%.

Respecto a las reservas, otra de las variables clave de la economía, a nivel bruto recientemente cerraron en US$ 24.500 millones y están apenas encima en US$ 870 millones al día previo a las PASO. Peor aún, los analistas sostienen que las reservas netas están en terreno negativo por US$ 6.700 millones y registran el menor nivel desde la salida de la Convertibilidad.

La inflación se conocerá antes del balotaje

Los precios a nivel minorista en la segunda semana de octubre habrían subido 2,2%, de acuerdo con el relevamiento semanal que realiza la Secretaría de Política Económica que conduce Gabriel Rubinstein. “Suba de precios del orden del 8% en el acumulado de las últimas 4 semanas”, subrayó Rubinstein en X.

En el relevamiento semanal, se destacan por subas mayores al promedio (2,2%) los rubros frutas (9,4%) y verduras (7,3%).

En septiembre el IPC fue récord a nivel nacional con 12,7% y así acumula en 2023 un 138% de aumento en los precios. El INDEC difundirá el próximo 13 de noviembre, poco menos de una semana antes del balotaje, el Índice de Precios al Consumidor del décimo mes del año.