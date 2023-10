Live Blog Post

"Milei no te importa la educación", dijo Patricia Bullrich

La candidata de Juntos por el Cambio le respondió a Milei por sus propuestas educativas, le recriminó no conocer la Argentina y que el sistema de vouchers solo funciona en Capital Federal, no en el resto del país. "No te importa la educación", sostuvo.

Milei miró a su adeversaria con tono irónico durante la exposición.