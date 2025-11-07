Encontraron a una mujer y su hija muertas en una casa: la escalofriante hipótesis que investigan

Los vecinos alertaron a la policía y afirman que no las veían hace varios días. Qué hallaron en el interior de la vivienda.

La Justicia investiga si el presunto crímen se trata de un doble femicidio

Dos mujeres fueron encontradas muertas en el interior de una vivienda. Se trata de una mujer de 74 años y su hija de 41. La Justicia investiga si se trata de un doble femicidio en medio de un caso que generó gran conmoción.

Todo comenzó el jueves al mediodía cuando una mujer llamó al 911 para alertar que hacía varios días que no veía a su vecina . Por este motivo, personal policial se acercó a su vivienda, ubicada entre las calles Morón y Calderón del barrio porteño de Villa Luro.

Tras consultar con la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 3, se autorizó el ingreso por la fuerza. Con la colaboración de los bomberos, los efectivos ingresaron y encontraron a las dos víctimas con heridas cortantes acostadas en una habitación de la casa .

doble femicidio villa luro (1)

Además, se comprobó que la puerta de acceso no presentaba signos de violencia. Sin embargo, las primeras pericias indicaron que los cuerpos de ambas presentaban señales de haberse defendido.

Fuentes cercanas a la investigación revelaron a La Nación que una de las sospechas es que fueron asesinadas por alguien que las conocía. Si bien no fue confirmado, los casos de estas características se investigan inicialmente como femicidio.

Quiénes eran las mujeres encontradas muertas en Buenos Aires

Según pudo saber TN, las víctimas fueron identificadas como Estela, una costurera de 74 años, y su hija Soledad, de 41, que era chef.

Una vecina que tenía trato frecuente con las víctimas, contó a eltrece que la última vez que las vio fue entre el sábado y el domingo, cuando Soledad lavaba su auto frente a la casa: “Eran personas muy reservadas, no salían casi nunca. Si salían, era para caminar un rato las dos”, dijo conmovida.

“El marido de Estela falleció el año pasado, así que vivían solas. Yo no escuché ni vi nada raro”, afirmó Sandra, otra vecina de las mujeres.

doble femicidio villa luro (2)

En la escena, trabajaron agentes de la Unidad Criminalística y personal de Investigaciones y Científica, quienes iniciaron las primeras pericias en una causa caratulada inicialmente como averiguación de homicidios.

Un brutal doble femicidio en Córdoba como antecedente

El asesinato de Luna Giardina y Mariel Zamudio, el 13 de octubre en el barrio de Villa Serrana en Córdoba, asoma como uno de los casos policiales más resonantes del último tiempo, que involucra a una madre a y a su hija.

El agresor, identificado como Pablo Laurta -de nacionalidad uruguaya-, secuestró a su hijo de cinco años y fue hallado horas después en la localidad entrerriana de Gualeguaychú.

Ante el desconocimiento del paradero del niño, las autoridades activaron este domingo el Alerta Sofía, que implica la difusión masiva del caso, a través de medios de comunicación, redes sociales, telefonía celular, dispositivos de las fuerzas federales, entre otras vías.

Un informe de la policía local detalló que los cuerpos de las víctimas fueron hallados con heridas de arma de fuego. Según declaraciones de las autoridades al diario La Voz, el hecho se registró durante un llamado de un vecino al 911 donde se escucharon “detonaciones”.

El caso por doble femicidio y secuestro se encuentra a cargo de la Fiscalía de Instrucción de Violencia Familiar y de Género del 2º turno.