Encontró un pez en plena calle de Palermo tras la tormenta: el video que se volvió viral

El insólito momento ocurrió mientras un periodista cubría las inundaciones. Las imágenes quedaron plasmadas en la transmisión en vivo.

El hallazgo de un pez en la zona de Palermo le dio color a la preocupante situación que se vive por las inundaciones.

En momentos que el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) era azotada por las tormentas e inundaciones , el periodista Lucas Jerez se encontró con un pez en plena calle de Palermo y el video del insólito hallazgo se volvió viral.

Todo ocurrió durante la mañana de este miércoles, apenas unos minutos después de que frenara el diluvio que afectó tanto a la Ciudad de Buenos Aires como a la provincia, en medio de una alerta naranja, donde en algunos sectores se acumularon hasta 160 mm de lluvia en tres horas.

Las fuertes lluvias provocaron inundaciones y calles anegadas en barrios como Palermo, Belgrano y Barracas , donde en pocas horas cayó el equivalente a todo el agua del mes de abril.

El video viral

En diferentes zonas de Palermo, entre ellas, donde se encuentran el Hipódromo, el Planetario y los Bosques y ciertos tramos de las avenidas Del Libertador, el agua acumulada llegaba hasta la vereda.

En ese contexto, mientras el periodista Lucas Jerez cubría las inundaciones en la Ciudad de Buenos Aires, en plena transmisión en vivo se encontró con el pez en medio de la calle.

Ante la sorpresa y constatar que el pez seguía con vida, decidió tomarlo con sus manos, correr rápidamente y dejarlo hacia la alcantarilla donde había una considerable cantidad de agua para que pueda nadar. Su reacción en medio de la cobertura por el temporal se volvió viral de inmediato.

un periodista encontró un pez en una calle de Palermo tras el diluvio y le salvó la vida

Inundaciones en Avellaneda

En la zona sur del conurbano cayó entre 65 y 78 mm en una hora. Avellaneda es una de las zonas complicadas, con calles anegadas que dificultan la circulación. La Av. Hipólito Yrigoyen en ambos sentidos está con agua y demoras.

La circulación de autos y camiones provoca un oleaje y constante movimiento que obliga a los ciudadanos a moverse con precaución. Dock Sud y Temperley en la misma situación.

Inundaciones AMBA

A raíz del temporal, unos 2.739 usuarios de Edenor se encuentran sin luz, mientras que había 8.526 usuarios de Edesur sin servicio eléctrico.

En tanto, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta a corto plazo por lluvias intensas para la Ciudad de Buenos Aires y las localidades bonaerenses de Avellaneda, Berazategui, Florencio Varela, San Martín, Lanús, Lomas de Zamora, Quilmes, San Fernando, San Isidro, Tigre, Tres de Febrero y Vicente López.

Incidentes por el temporal

Durante las primeras horas de la mañana se registraron los primeros incidentes a consecuencia del temporal.

Inundaciones AMBAnán

En la autopista del oeste a la altura de El Palomar, precisamente en el kilómetro 2010 sentido a la Capital Federal, tres vehículos protagonizaron un choque múltiple. Afortunadamente, no hubo heridos.

En la General Paz a la altura de avenida Cabildo sentido hacia Lugones también hubo un incidente que generó demoras en el ingreso norte de la Ciudad.

La Panamericana, por su parte, en los carriles hacia la Capital Federal, registra una marcha intensa.

El pronóstico del SMN

el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió sobre la persistencia de lluvias intensas en la región, ya que el AMBA se encuentra bajo alerta amarilla por fuertes lluvias.

Inundaciones AMBA

El organismo climatológico recomendó a la población evitar desplazamientos innecesarios, especialmente en áreas históricamente vulnerables a los anegamientos. Las autoridades instaron a extremar precauciones ante posibles crecidas de arroyos y desbordes en zonas ribereñas.

Sin embargo, el panorama no parece mejorar, ya que el SMN informó que las precipitaciones continuarán mañana con menor intensidad. Y volverán durante el fin de semana, específicamente el domingo y con chaparrones.