Escalofriante hallazgo en el freezer y un video: la trama de una aberrante caza de yaguareté

Todo comenzó por la difusión de un registro audiovisual que causó indignación, pero permitió a la justicia argentina llegar al cazador. IMÁGENES SENSIBLES.

La caza ilegal del yaguareté constituye un delito penal y una de las principales amenazas para la supervivencia de la especie.

La Justicia Federal avanzó con una de las causas más sensibles vinculadas a delitos ambientales en la Argentina: la caza ilegal de un yaguareté a. El expediente, que se originó a partir de un video difundido a fines de 2022, expone con crudeza la persistencia de la caza furtiva.

A casi tres años del hecho, el proceso judicial ingresó en una etapa decisiva con la solicitud de elevación a juicio. El Juzgado Federal N° 1 de Formosa, a cargo del juez Pablo Morán, pidió formalmente que Carlos Chagra sea juzgado por la presunta caza del felino en la localidad de Clorinda.

El imputado quedó procesado por una infracción a la Ley 22.421 de Conservación de la Fauna, con el agravante de actuación en grupo. La medida se dictó en un contexto donde otras investigaciones recientes marcaron precedentes relevantes en materia de protección del yaguareté.

El video que expuso la caza ilegal

La causa se inició tras la difusión de un registro audiovisual que documenta la persecución de un yaguareté. En las imágenes se observa el seguimiento del animal y se escuchan voces masculinas que describen la cacería con un tono celebratorio. Aunque el momento exacto de la muerte no aparece en el video, el contenido permitió reconstruir la secuencia previa y posterior al hecho.

un video clave: la trama detrás del acusado de cazar un yaguareté en Formosa Registro audiovisual incorporado a la causa judicial que documenta la persecución previa a la caza ilegal del yaguareté.

Las expresiones registradas, junto con la descripción del tamaño del animal y el relato de varias horas de persecución, generaron una fuerte reacción social. El yaguareté es Monumento Natural Nacional, por lo que su caza constituye un delito penal. El material llegó a manos de la Fundación Red Yaguareté, que tras una verificación inicial presentó la denuncia ante la Policía Federal Argentina y la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos contra el Medio Ambiente.

Ese paso dio inicio a una investigación que incluyó tareas de identificación de la especie, análisis del audio y reconstrucción del posible lugar de los hechos. Con esos elementos, la Justicia avanzó sobre una hipótesis concreta y señaló a Carlos Chagra como la persona que habría grabado el video y participado de la cacería.

El hallazgo en un freezer, armas y municiones

En febrero de 2023, la Justicia ordenó el allanamiento del domicilio de Chagra. Durante el procedimiento se secuestraron armas de fuego, municiones y diversos accesorios de caza, entre ellos miras telescópicas y un visor nocturno. También se halló un cuero de puma conservado en un freezer y fotografías de animales silvestres cazados, además de una imagen donde se aprecia una piel atribuida a un yaguareté.

Tras ese operativo, el juez dispuso una serie de medidas restrictivas: prohibición de salida del país, prohibición de utilizar armas de fuego para actividades de caza y el pago de una caución económica. Asimismo, se ordenaron pericias de voz y antropomórficas para comparar al imputado con la persona que aparece en el video. Chagra decidió no someterse a esos estudios, amparado en su derecho constitucional a no autoincriminarse.

En su declaración indagatoria, negó de manera categórica haber participado de la caza y rechazó ser quien aparece en las imágenes. Sostuvo que su actividad habitual siempre fue la pesca y afirmó que el video se encontraba editado. Respecto del cuero de puma, indicó que pertenecía a su padre y que se trataba de una pieza antigua. La defensa cuestionó la validez probatoria del material audiovisual y aseguró que el imputado no se encontraba en el país al momento del hecho.

El rol de las querellas y el camino al juicio

La Administración de Parques Nacionales, junto con la Fundación Red Yaguareté y la provincia de Formosa, actúa como querellante en la causa. Desde ese espacio se rechazaron los planteos defensivos y se destacó el trabajo previo de verificación del material. Según los representantes legales del organismo, el expediente cuenta con el registro original del video y con análisis técnicos que permiten sostener su autenticidad.

A esas pruebas se sumaron otros indicios, como fotografías extraídas de redes sociales atribuidas al imputado, donde se observa una cinta roja en la muñeca izquierda, similar a la visible en el registro audiovisual. Con ese conjunto probatorio, las querellas y el Ministerio Público Fiscal solicitaron la elevación a juicio para evitar la prescripción del caso.

Hoy se estima que en la Argentina sobreviven alrededor de 250 yaguaretés, distribuidos entre las yungas del norte, la región chaqueña y el corredor verde misionero. El avance de esta causa vuelve a poner en primer plano la tensión entre delitos ambientales, control estatal y la necesidad de políticas públicas que promuevan la convivencia entre comunidades rurales y fauna silvestre. Con la elevación a juicio ya solicitada, el expediente entra en una etapa clave que puede marcar un nuevo precedente en la protección efectiva de especies protegidas.