Escándalo en Córdoba: un subcomisario detenido por manejar borracho y a toda velocidad

En el instante en que fue interceptado por el móvil, el hombre se identificó como policía. Al tratarse de un miembro de la fuerza, tomó intervención en el caso la Dirección General de Control de Conducta Policial, que remitirá las actuaciones al órgano de control del Tribunal de Conducta de las Fuerzas de Seguridad.

El gobierno provincial no quedó fuera del tema y fue el ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, quien aseguró que será sancionado. “Hoy dos policías de nuestra fuerza detuvieron a un subcomisario que conducía alcoholizado por nuestras calles. Iba con su arma reglamentaria, lo cual aumenta la peligrosidad. ¡Será sancionado! No dejaremos que estos hechos empañen la tarea de miles que se juegan la vida día a día”, publicó en su cuenta de X (ex Twitter).

image.png

Récord de borrachos al volante en Neuquén

Los resultados del último control de alcoholemia en el microcentro neuquino semanas atrás, sorprendieron a las autoridades de la Municipalidad de Neuquén.

Durante un operativo realizado en la madrugada del sábado 20 de abril, detectaron a un total de 42 conductores alcoholizados y a uno de ellos con una concentración de 2,12 gramos de alcohol en sangre, una cifra "altísima" que llevaba tiempo sin aparecer en los operativos.

El subsecretario de Medio Ambiente y Protección Ciudadana de la Municipalidad de Neuquén, Francisco Baggio, explicó que el último control fue "una jornada trabajosa y negativa en cuanto a los resultados". Aclaró que en el último operativo de tal magnitud en la ciudad, que se había realizado en la Avenida Mosconi a la altura del Casino Magic, habían arrojado un resultado total de 38 casos positivos. Este fin de semana, los operativos del microcentro superaron la cifra, con 42 casos de conductores borrachos.

control alcoholemia transito neuquen.jpg

"Da por tierra con esto que veníamos sosteniendo en cuanto al consumo de alcohol al momento de conducir", dijo el funcionario en una entrevista con LU5. Aclaró que en total se retuvieron 68 vehículos por distintos motivos. Sin embargo, la mayoría fueron contravenciones a la ordenanza que prohíbe el consumo de alcohol al conducir. "El 99% eran personas jóvenes que venían de bares del centro", aclaró.

Los controles se realizaron entre las 5 y las 10 de la mañana del sábado en tres puntos del microcentro de Neuquén: en la esquina de Roca y La Rioja, en Brown y Elordi y en Brown y Carlos H. Rodríguez. Los vehículos retenidos fueron todos autos, y no motos, pero con una marcada presencia de jóvenes menores de 35 años que conducían tras haber consumido alcohol.