Escándalo: senadora denunció que cambiaron la cerradura de su despacho y que seguridad la golpeó

La representante de Unión por la Patria denunció que recibió golpes" y "manoseo" cuando llegó a su oficina, junto a un cerrajero. Las imágenes.

La senadora López denunció al personal de Seguridad del Senado tras cambiarle la cerradura de su oficina.

En las últimas horas se conoció un inédito escándalo que involucra a la senadora peronista Cándida Lópe z, y a la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel .

López es senadora de Unión por la Patria de Tierra del Fuego y denunció al personal de seguridad del Senado por "golpes" y "manoseo" cuando llegó a las puertas de su oficina, junto a un cerrajero, para abrirla tras el imprevisto cierre que habría ordenado Villarruel. Según relató, la presidenta de la Cámara Alta cambió las cerraduras de los despachos de los senadores salientes para administrar la entrega de las llaves a los nuevos integrantes.

La fueguina quiso ingresar con un cerrajero para recuperar sus cosas -le había quedado su computadora, documentos y pertenencias personales-, cuando de manera sorpresiva apareció personal de seguridad que la agredió de manera abusiva. La senadora luego presentó una denuncia amenazas, lesiones y agresiones , incluyendo un manoseo en glúteos y pelvis.

Voceros de López sostienen que el despacho les fue entregado por su compañero de bancada José Leavy (Salta), a partir de una intermediación del senador Carlos Linares (Chubut), que ya lo ocupaban desde hace dos semanas y que fue Villarruel la que se excedió en sus funciones y tomó por asalto las oficinas cambiándole la cerradura.

Según publica La Nación, el trasfondo del escándalo es el decreto 488/25, con el que Villarruel dispuso un proceso de ordenamiento por el cual la Presidencia de la Cámara se haría cargo de la distribución de los despachos de aquellos senadores que concluyen sus mandatos.

senadora villarruel despacho cerrado

El video del forcejeo entre la senadora de Tierra del Fuego y Seguridad del Senado

Según indicaron desde el ámbito de la senadora, el pasado 26 de octubre la funcionaria se acercó a su lugar de trabajo y se encontró que en la puerta de la oficina estaba puesta una faja junto a personal de seguridad del recinto que "habían colocado sillones tipo barricada" para evitar su ingreso. Además, agregó que quitaron la placa de bronce donde estaba mencionado su nombre.

Nuevamente, este lunes se vio el mismo panorama pero la violencia escaló. En un video que circuló a través de redes sociales, se puede observar como varios miembros del personal de seguridad forcejea con el trabajador para evitar que se acerque a la puerta y se escucha decir "a la senadora no la toca nadie".

En la grabación se puede ver cómo uno de los funcionarios de seguridad pretende llevarse del lugar al cerrajero y a la senadora diciéndoles: "Vos no sacás a nadie", mientras el esposo de la legisladora aparece en escena con la caja de herramientas del cerrajero a cuestas.

Una senadora denunció que Villarruel le cambió la cerradura de su despacho y seguridad del Senado la golpeó

La funcionaria electa sostuvo que recibió agresiones y mostró un moretón en su pierna derecha, a la altura del tobillo. La lesión fue confirmada por el médico del Senado, Gustavo Apreda, quien constató un "hematoma a nivel de zona superior del tobillo derecho de 5 x 3 cm", además de dolores internos en el brazo de López.

"El accionar de Villarruel no tiene antecedentes en la historia democrática. López fue agredida física y sexualmente cuando quiso recuperar los objetos personales que quedaron adentro", remarcaron allegados a la senadora.

tobillo senadora Lopez

"Ataque de extrema gravedad institucional"

López calificó el accionar como un "ataque de extrema gravedad institucional", y lamentó: "Que la vicepresidente Villarruel ingrese de manera ilegal al despacho de otro senador nacional es un ataque de extrema gravedad institucional y una violación a la autonomía del Poder Legislativo".

senadora lopez Tierra del Fuego

La legisladora concluyó con una fuerte advertencia sobre la democracia. "Si se permite que una autoridad del Senado pueda castigar a un senador por su postura, mañana se podrá hacer lo mismo con cualquier representante. Es un mensaje muy peligroso para la democracia", sostuvo.