Espionaje: hallaron cámaras y micrófonos ocultos en la oficina de un gobernador

Estaban en el despacho principal de la Casa de Gobierno. Realizaron una denuncia penal en la Justicia.

Los aparatos hallados en las oficinas del gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio

El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio , denunció el hallazgo de dispositivos de escucha y filmación instalados de manera oculta en su despacho de la Casa Gris, en Paraná .

El descubrimiento se produjo durante una inspección en las oficinas de la sede gubernamental, lo que derivó en una denuncia penal inmediata para investigar un presunto hecho de espionaje institucional.

Según los datos oficiales, los dispositivos estaban camuflados en el mobiliario de la oficina del mandatario provincial. Se trata de micrófonos y microcámaras que fueron retirados para ser sometidos a peritajes técnicos. La fiscalía de turno tomó intervención en el caso y ordenó el secuestro de los elementos para analizar su funcionamiento y alcance.

"En Entre Ríos se terminaron las prácticas oscuras del pasado. La transparencia, la legalidad y la libertad no se negocian", indicó el propio gobernador entrerriano. Frigerio aseguró que "no nos van a frenar en los cambios y transformaciones que iniciamos en diciembre de 2023".

La investigación judicial en marcha

La Justicia entrerriana busca determinar el momento exacto en que fueron colocados los aparatos y quiénes tenían acceso al despacho oficial.

La investigación incluye el relevamiento de las cámaras de seguridad de los ingresos a la Casa de Gobierno y la toma de testimonios al personal de mantenimiento y seguridad que cumple funciones en el edificio.

Desde el entorno del gobernador confirmaron que se realizarán barridos electrónicos en otras áreas ministeriales para descartar la presencia de más elementos de captación de audio o video.

Frigerio tiene previsto recibir este jueves al ministro del Interior, Diego Santilli, quien se reunió en esta jornada con el gobernador neuquino Rolando Figueroa en Villa La Angostura.