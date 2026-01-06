Estafas con falsos alquileres en Chile: hay más de 200 argentinos que perdieron hasta $1 millón

Las reservas de varias familias nunca existieron. El estafador apareció y realizó un insólito pedido de disculpas.

Con la temporada de vacaciones de verano, y gracias a los precios que favorecen, muchos argentinos eligen pasar sus días libres en varios destinos de Chile . En las últimas semanas se conoció una importante oleada de robos a los turistas, a las que ahora se le suma una mega estafa en el alquiler de departamentos en Viña del Mar.

Alrededor de 200 turistas argentinos se vieron afectados por una estafa al alquilar departamentos en un apart hotel ubicado en el concurrido balneario de Reñaca , en Viña del Mar. Algunos adelantaron más de $1 millón (USD 1.100, de acuerdo a la cotización chilena). El responsable apareció, cerró el sitio web falso, pidió perdón con una cita bíblica y desapareció.

En esta ocasión, el engaño se realizó a través de una página web que ofrecía ofertas en "Holiday Reñaca" . Los enlaces de la página daban a conocidas aplicaciones de reservas como Booking, y el mail de reserva tenía un dominio empresarial. La propuesta incluía descuentos, atención personalizada, sitio web propio, entre otros indicios que podrían pensarse como una web real.

Cómo fue el modus operandi que terminó con 200 turistas estafados

El fraude, detectado a fines de diciembre, se caracterizó por su alto grado de sofisticación. Los estafadores copiaron íntegramente el aviso de un departamento real del edificio "Holiday Park" de Reñaca, publicado en la plataforma Booking.com, incluyendo fotografías y hasta las reseñas positivas, a las que adjudicaron una puntuación de 9.7.

Para generar mayor confianza, las compras se realizaban mediante WhatsApp, donde contaban incluso con la verificación azul, lo que "descartaba" desde un inicio la desconfianza.

A través de ese contacto, pedían pagos anticipados mediante transferencia electrónica, a veces incluso derivando pagos desde agencias de viajes que supuestamente intermediaban en la reserva.

El crudo relato de las víctimas: "Una impotencia total"

Uno de los damnificados, Sergio González, oriundo de Santiago del Estero, relató al noticiero 24 horas, que realizó la reserva a fines de noviembre. "Cuando llegamos al momento del alojamiento nos dijeron que no había disponibilidad. Fue un impacto tremendo, ahí entendimos que era una estafa”, contó.

“Una impotencia total, porque uno confía en hacer con tiempo todas las reservas y cae con esto”, sumó el argentino afectado por esta maniobra.

Otro turista, Ignacio Almenara, explicó que pagaron el total con un supuesto descuento del 20%: “Pagamos 1.330.000 pesos chilenos porque tenían una página verificada y un mail con dominio propio”.

En la misma línea, Martín Cabezón señaló que abonaron mediante un link de pago, pero jamás recibieron instrucciones de check-in ni información del departamento asignado.

El caso está ahora en manos de la Policía de Investigaciones (PDI) de Chile. Los dueños del verdadero Holiday Park ya presentaron la denuncia, y se recomienda a todas las víctimas que guarden toda constancia de pago y desconozcan la transacción ante sus entidades bancarias.

El verdadero dueño de los departamentos, Egon Pfaff, explicó que desde hace años viene alquilándolos a turistas y que el estafador se encargó de suplantar su identidad, robar sus datos, fotos y hasta sus buenas referencias.

"Los turistas estafados me contaron que había una página a mi nombre, con fotos de mis departamentos, y que habían pagado por internet creyendo que yo los estaba arrendando", detalló.

La insólita disculpa del estafador: "Sé que deberé pagar en algún momento y lo haré"

En un giro insólito, desde la plataforma donde operaba el supuesto "Holiday Reñaca" también se publicó un mensaje de disculpas, en el que reconoce el daño causado y asegura que "deberá pagar en algún momento". Sin embargo, no hay rastros de los fondos ni de una responsabilidad legal clara por el momento.

"Perdón a todos, pero era necesario. Reconozco el daño y pido perdón por ello, sé que deberé pagar en algún momento y lo haré. Lamento desde lo más profundo de mi alma el haberme aprovechado de ilusiones, pero era necesario para salir. No será grato para mí este fin de año sabiendo lo que hice, será amargo. Solo quiero que sepan que sinceramente lo siento, no tuve elección", sostuvo el estafador desde el anonimato.