Estas son las jubilaciones de privilegio de los políticos

El organismo público aceptó la solicitud de Milei, quien la describió como una "decisión indeclinable"."Rechazo obtener una jubilación bajo un régimen que no exige aportes ni edad mínimos y me someto al régimen general, al igual que lo hacen todos los ciudadanos. El compromiso asumido por el heroico pueblo argentino para mantener el equilibrio fiscal obtenido no tiene precedentes y ese esfuerzo debe ser compartido por todos", expresó el Presidente en una carta donde, de paso, criticó a "la casta" por haberse autofijado un aumento salarial.