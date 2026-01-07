Estos son los monotributistas que deben pagar más de $100.000 en enero 2026

Según lo detalló la ARCA -Agencia de Recaudación y Control Aduanero-, todos estos monotributistas deberán pagar más de $100.000 en enero de 2026 .

De acuerdo a lo establecido por la ARCA -Agencia de Recaudación y Control Aduanero-, si un monotributista no realiza la recategorización a tiempo, la ARCA podrá recategorizarlo de oficio e incluso este será pasible de sanciones. Cabe subrayar que la recategorización es obligatoria y se realiza en forma semestral hasta el día 5 de los meses de agosto y febrero de cada año. Asimismo, el organismo puntualiza que un grupo de monotributistas deberá pagar más de $100.000 en enero de 2026 . ¿De quiénes se trata?

Recientemente, se supo que la ARCA viene observando año a año que son cada vez más comunes los casos donde la facturación real excede los topes de la categoría correspondiente.

Por ello es que el organismo está decidido a perseguir y a identificar a quienes usan el régimen simplificado como fachada para manejar ingresos superiores a los permitidos por la ley.

Las categorías del Monotributo van de la “A” a la “K” y se definen, entre otros parámetros, por el monto de ingresos brutos anuales. La cuota mensual del Monotributo se calcula en función del ingreso que el monotributista perciba a lo largo de un año.

Estos monotributistas deben pagar más de $100.000 en enero 2026

Los monotributistas incluidos entre las categorías F y K del impuesto Monotributo deberán pagar más de $100.000 mensuales en enero de 2026.

Según la ARCA, las categorías vigentes del Monotributo son las siguientes:

Categoría A: $8.992.597,87.

Categoría B: $13.175.201,52.

Categoría C: $18.473.166,15.

Categoría D: $22.934.610,05.

Categoría E: $26.977.793,60.

Categoría F: $33.809.379,57.

Categoría G: $40.431.835,35.

Categoría H: $61.344.853,64.

Categoría I: $68.664.410,05.

Categoría J: $78.632.948,76.

Categoría K: $94.805.682,90.

Monotributo: montos mensuales por categoría 2026

Los montos mensuales que deberán abonar los monotributistas según la categoría en la que se encuentren inscriptos son los siguientes:

Categoría A: $37.085,74 servicios y venta de bienes muebles.

Categoría B: $42.216,41 servicios y venta de bienes muebles.

Categoría C: $49.435,58 servicios y $48.320,22 venta de bienes muebles.

Categoría D: $63.357,80 servicios y $61.824,18 venta de bienes muebles.

Categoría E: $89.714,31 servicios y $81.070,26 venta de bienes muebles.

Categoría F: $112.906,59 servicios y $97.291,54 venta de bienes muebles.

Categoría G: $172.457,38 servicios y $118.920,05 venta de bienes muebles.

Categoría H: $391.400,62 servicios y $238.038,48 venta de bienes muebles.

Categoría I: $721.650,46 servicios y $355.672,64 venta de bienes muebles.

Categoría J: $874.069,29 servicios y $434.895,92 venta de bienes muebles.

Categoría K: $1.208.890,60 servicios y $525.732,01 venta de bienes muebles.

Según este detalle, cabe consignar que aquellos monotributistas que pagarán más de 100 mil pesos mensuales entre los que se encuentran incluidos en la categoría F son los contribuyentes que facturan en el rubro servicios, no así en el de venta de bienes muebles.

Cabe remarcar que la cuota mensual del Monotributo se establece de acuerdo al ingreso que el monotributista facture anualmente. Todas las categorías del Monotributo engloban locaciones, prestaciones de servicios y venta de cosas muebles. Asimismo, la cuota del Monotributo incluye el componente impositivo, los aportes a la obra social y a la jubilación. En su sitio web oficial, la propia ARCA detalla el cuadro de categorías que estipula el monto máximo a facturar por mes y por año por los monotributistas.