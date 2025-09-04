"Estoy a punto de detonar la bomba", así eran las amenazas de un joven en aeropuertos de Argentina

En las últimas horas, se conocieron los audios de las amenazas que realizaba el joven.

En el mes de julio, un joven de 20 años fue detenido en la ciudad cordobesa de La Falda, acusado de haber realizado al menos 35 llamados falsos al 911 , entre ellos tres amenazas de bomba simultáneas contra vuelos en los aeropuertos de Ezeiza y Aeroparque Jorge Newbery.

El operativo se concretó gracias a un trabajo conjunto entre la Policía de la Ciudad, la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y la Policía de la provincia de Córdoba, que lograron rastrear el origen de las comunicaciones .

A un mes de conocerse su detención, la Policía de la Ciudad reveló cómo fueron las amenazas de bomba en Ezeiza y Aeroparque que terminaron en la detención.

Uno de los episodios más graves se registró en la noche del 23 de julio, cuando el imputado se comunicó con el 911 para advertir sobre la presencia de un explosivo en un avión que estaba a punto de despegar desde la terminal internacional de Ezeiza.

Cómo fue la amenaza de bomba que recibió Emergencias

"Mire, le informo la situación. Vamos a poner una bomba. Hay una bomba en el avión Boeing 747-87UF de registración 855GT. Está en Buenos Aires", dijo ni bien escuchó al operador del otro lado.

Tras mencionarle que se trataba de un supuesto viaje con destino a Miami, Estados Unidos, el agresor agregó: "Estoy a punto de detonar la bomba. Si no para ya mismo el avión, lo explotamos".

Según fuentes de seguridad, el detenido utilizaba Telefonía IP, pagos virtuales y conexiones VPN para ocultar su identidad y realizar los llamados desde una vivienda ubicada en la calle América al 500. El análisis de los registros de emergencia reveló que entre el 26 de junio y el 22 de julio, el joven efectuó al menos 35 comunicaciones falsas.

En concreto, se trataron de 14 llamados sin diálogo, tres amenazas de bomba a aviones, dos amenazas de bomba a instalaciones y tres pedidos de auxilio generados con información falsa.

A su vez, en cuatro llamadas habría simulado detonaciones y tiroteos, y en otras nueve habría simulado pedir comida "para confundir a las autoridades".

Cómo fue la investigación que dio con el joven detenido

A partir del llamado del 23 de julio, se comenzó una investigación que quedó en manos del juez federal Federico Hernán Villena, titular del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 1 de Lomas de Zamora.

La localización del sospechoso fue producto de una investigación realizada por la División Investigaciones Tecnológicas Especiales de la Policía de la Ciudad. El equipo realizó un rastreo de sus transacciones bancarias y registros de conexión celular.

Una vez establecidas estas conexiones y corroboraron su domicilio, el juez dispuso que la Policía de la Ciudad, junto con la Policía de Seguridad Aeroportuaria, ejecutara el allanamiento y la detención del principal sospechoso.

El cordobés acusado fue imputado por el delito de intimidación pública. No obstante, el análisis del celular que fue secuestrado de la propiedad permitió descubrir que había una relación directa entre el dispositivo y más de treinta llamados falsos que activaron operativos de emergencia.