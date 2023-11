Tras las expresiones del candidato presidencial de la Libertad Avanza, Javier Milei , sobre la cuestión Islas Malvinas en el debate presidencial de este domingo, ex combatientes criticaron sus expresiones y consideraron que sus dichos "violan la política de Estado de Argentina" y no "respetan el honor y la memoria de los caídos" .

"Milei se referencia con quienes desde 1833 usurpan ilegalmente parte de nuestro territorio e idolatra a Margaret Thatcher responsable de la muerte de 634 soldados que es enemiga de los argentinos. ¿Estamos dispuestos los argentinos que habitamos este suelo con una inmensidad de recursos darles la posibilidad mediante el voto universal a quienes, con viejos patrones de colonización política y cultura de la entrega, hagan de la Argentina un no país?", se preguntó el Centro de Ex Combatientes de Malvinas (Cecim) de La Plata .

“Encontramos en todos sus dirigentes, comenzando por Milei, su candidata a vicepresidenta Victoria Villarruel y los que integraron las listas electivas, un denominador común que es el odio y desprecio a toda persona que no coincida con sus ideas y expresiones políticas. Defendemos una Argentina Soberana con un amplio sentido social, No Votamos A Milei. Nuestro voto es para Sergio Massa. Por los pibes de Malvinas que jamás olvidaremos", expresaron los ex combatientes en un comunicado que publicaron en redes sociales.