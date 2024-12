Faltante: ¿se puede salir del país sin patente metálica?

El Gobierno no puede suplir la demanda de patentes.

La temporada turística de las fiestas se acerca y muchos argentinos están preocupados porque es posible que no puedan salir del país. ¿La causa? Faltan patentes de metal para los autos nuevos . Como ocurrió en varios puntos del país, con el papel moneda o los plásticos para las licencias de conducir, el Gobierno no llega a suplir la demanda.

“Estamos recibiendo pedidos de patentes que hicimos hace más de cinco semanas, pero tampoco es algo ordenado. Llegan algunas sí y otras no. Es imposible dar una respuesta a las personas que consultan todos los días por sus patentes”, comentaron desde un Registro Automotor del Noreste, plena zona de frontera con Brasil y Paraguay. “La gente empieza a pensar que tendrá que sacar pasajes aéreos a último momento, con el costo que eso tiene. Se la agarra con nosotros, pero no tenemos nada que ver. No llegan las patentes”, completó.