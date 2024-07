Femicidio de la influencer en Córdoba: el emotivo homenaje de las amigas de Catalina Gutiérrez

En una jornada más que sensible para las compañeras de la víctima, este lunes sus amigas añadieron un cartel y flores violetas en una silla de un aula en la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño (Faud) de la Universidad Nacional de Córdoba, donde Catalina estudiaba.

homenaje catalina femicidio cordoba

El medio El Doce Tv señaló además que durante el regreso a clases sus compañeras también repartieron cintas violetas como otra acción para pedir justicia por el brutal femicidio que todavía conmueve al país: “Parece un detalle simbólico, pero sumamente necesario”, manifestaron.

“Desde la primera semana de clases vamos a recordar a Cata y pedir justicia desde la facultad. El día de las entregas de Arquitectura y Diseño, vamos a poner en el panel, una cinta violeta de luto en memoria de Catalina y todas las víctimas de femicidio”, señalaron en una publicación.

homenaje catalina femicidio cordoba

La situación del único detenido acusado del femicidio

Este último fin de semana el abogado de Néstor Soto,Gastón Schönfeld, habló con Noticias Argentinas y confirmó que su defendido fue trasladado de pabellón dentro de la cárcel Reverendo Francisco Luchesse para estar alojado con reclusos de baja peligrosidad.

NÉSTOR SOTO- CATALINA GUTIÉRREZ.jpg Néstor Soto, principal apuntado por el femicidio de Catalina Gutiérrez. Instagram/@nestor_sotoo)

A su vez, confirmó que el joven estudiante se negó a prestar colaboración a las pericias psiquiátricas y psicológicas por consejo profesional de sus defensores, quienes mantienen la postura de su inocencia.

Ahora, mientras la investigación avanza y las pruebas se centran en Soto como el único acusado del crimen, se espera saber cuándo la fiscalía otorgará la fecha para su indagatoria.

En este sentido, el joven está imputado por el delito de "homicidio agravado por alevosía calificado por haber mediado violencia de género, en concurso ideal".

Las novedades del caso

En las últimas horas se supo que Carlos Hairabedián pasará a actuar como querellante en el caso del femicidio de Catalina Gutiérrez. Según deslizaron fuentes cercanas a la familia, la idea es "fortalecer" la postura de los denunciantes durante el proceso.

"Para mí hay una premeditación, hay odio en lo que ha inspirado al autor del hecho, hay un desprecio en la forma de ejecutar a la víctima. No siendo novios, ni una pareja, ni existiendo una relación sentimental, hay femicidio", fueron las primeras palabras alusivas del abogado en una charla con el Show del Lagarto, en El Doce TV.

Al respecto, agregó que "me parece que estaba todo premeditado porque me parece que estaba todo organizado a raíz de la desinteligencia… No tenía empatía para mantener un vínculo. Eso le ha hecho a él pensar en una circunstancia propicia para, de una manera muy artera, preparar el hecho".