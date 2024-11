Feriados noviembre 2024: ¿cuándo es el finde largo?

Cabe mencionar que en el sitio oficial Argentina.gob.ar, la Vicejefatura de Gabinete del Interior incluyó una pestaña denominada Feriados (Calendario de feriados nacionales y días no laborales de este año - 2024 -). Allí es posible verificar el cronograma de los días feriados de todo el 2024 .

En Argentina.gob.ar, se precisa que el Día de la Soberanía Nacional se celebra el 20 de noviembre de cada año -en esta oportunidad se trasladará de miércoles a lunes- y recuerda la Batalla de la Vuelta de Obligado que tuvo lugar en 1845, en un recodo del río Paraná, al norte de la Provincia de Buenos Aires.

A raíz de ello, esa fecha conmemora la gesta heroica de los soldados de la Confederación Argentina, liderada por Juan Manuel de Rosas, quienes en inferioridad de condiciones resistieron la invasión del ejército anglo-francés que pretendía colonizar los territorios de nuestro país. El acontecimiento sirvió para ratificar y garantizar la soberanía nacional y es símbolo de independencia, libertad y unidad nacional.

Cabe recordar que 2024 presentó singularidades en su calendario, que determinaron –por ejemplo- que algunos días feriados, que cayeron en jornadas que pueden ser o no laborables como sábado o domingo, no fueron trasladados a días hábiles. Es decir que no se corrieron a lunes o viernes (un ejemplo de ello fue el sábado 17 de agosto –día en el que se conmemoró el paso a la inmortalidad del Gral. José de San Martín-).

juan manuel de rosas.jpg El Día de la Soberanía Nacional se celebra el 20 de noviembre de cada año y recuerda la Batalla de la Vuelta de Obligado.

En diciembre de 2024 habrá dos feriados nacionales: el domingo 8/12 (Día de la Inmaculada Concepción de María), que no se trasladará a día hábil, y el miércoles 25, en el que se celebrará la Navidad.

Además de los feriados ya mencionados anteriormente, el 2024 presentó el lunes 1 de enero; lunes 12 y martes 13 de febrero –Carnaval-; 24/3 –Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia-; 28 y 29/3 –Jueves y Viernes Santo-; 1/4-feriado puente-; 2/4 - Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas-; 1/5 - Día del Trabajador-; 25/5 -Día de la Revolución de Mayo-; 17/6 - Paso a la Inmortalidad del Gral. Don Martín Miguel de Güemes-; 20/6 -Paso a la Inmortalidad del Gral. Manuel Belgrano-; 21/6 -Feriado con fines turísticos- y 9/9 -Día de la Independencia.