Feroz ataque a la maestra: "Es un cuarto de lo que ella le hizo a los chicos"

De acuerdo a lo expresado por las mujeres, hace más de un mes se realizaron denuncias por maltratos e insultos que sufrieron los alumnos dentro de la escuela y que las autoridades no dieron respuestas.

“Nosotros accionamos mal, pero acá está accionando mal el adulto. El que tiene que cuidar a los chicos, la segunda mamá de la casa”, sostuvo una madre y destacó que dentro de la escuela “se ha torturado y maltratado a 24 chicos”.

Qué dijeron sobre la maestra

“Mi hija me dijo que no quería ir más al colegio y que la maestra los agarra del oído y les dice que son unos inservibles. Que le dan asco, que no van a ser nadie en la vida”, detalló en diálogo con TN.

Todo comenzó cuando los alumnos mandaron mensajes al grupo de WhatsApp donde cuentan el supuesto calvario: “Empiezan a mandar audio los nenes. A mí me hace esto, a mí me hace lo otro”.

Embed MARCOS PAZ: ACUSABAN A UNA MAESTRA DE MALTRATO Y LE DIERON UNA PALIZA



Un grupo de Madres de estudiantes atacaron a una maestra de un colegio de #MarcosPaz por supuesto maltrato a los niños. #URGENTE #Violencia @MuniMarcosPaz #viral pic.twitter.com/qAFNm07q1T — POLICIALESONLINE (@PolicialesON) October 10, 2024

“Está bien que digan que somos unas violentas, pero acá la que ejerce violencia sobre los niños es la docente. No estoy arrepentida. Eso es un cuarto de lo que ella le hizo en la cabeza a los chicos”, repudió.

Por último, la mujer expresó: “Ningún título te da el poder de maltratar a una criatura. Una criatura de tan solo 10 años. No te da el poder de decirle que no van a ser nadie en la vida, por más que vengan a un colegio del Estado”.

“Se cree que porque el pibe es pobre, le pueden decir lo que quieran. Y no es así. Mi hija es pobre y la mando acá porque no me queda otra”, cerró.

El ataque

Un impactante episodio de violencia tuvo lugar el miércoles por la tarde en la localidad bonaerense de Marcos Paz, cuando un grupo de madres atacó salvajemente a una docente a la salida de la Escuela Primaria N°17. La maestra fue acusada de maltratar a los hijos de las mujeres que, fuera de control, la agredieron de manera brutal.

El hecho generó conmoción en la comunidad educativa y un fuerte repudio por parte de los docentes, quienes decidieron realizar un paro en solidaridad con su colega.

El ataque comenzó cuando la docente salía de dar clases, momento en que tres mujeres la interceptaron y comenzaron a increparla violentamente. Las imágenes del incidente, filmadas por una madre que esperaba a su hijo, muestran cómo las agresoras tomaron del cabello a la maestra, la golpearon con piñas y, posteriormente, la derribaron al suelo. Una vez en el piso, la situación se volvió aún más grave: las madres la patearon mientras continuaban insultándola y acusándola de maltratar a sus hijos.