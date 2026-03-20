Flybondi bajo la lupa: le suspendió dos vuelos a una nena que necesitaba viajar urgente para un tratamiento

La pequeña de 3 años tenía que llegar al Hospital Garrahan, pero la empresa le canceló dos vuelos. Tuvo que ser derivada en traslado sanitario urgente.

El caso de la nena expuso fallas en la respuesta ante situaciones médicas críticas y reavivó cuestionamientos a la aerolínea.

El viaje de Emily, una nena de tres años, debía ser rápido y preciso. Su destino era el Hospital Garrahan , en Buenos Aires, donde la esperaba un tratamiento médico complejo. Cada hora contaba. Sin embargo, lo que estaba planificado como un traslado sanitario se convirtió en una cadena de demoras que obligó a una intervención de emergencia.

La familia oriunda había conseguido los recursos gracias a una campaña solidaria que movilizó a toda la provincia de Salta. La comunidad respondió. El problema no estuvo en el financiamiento ni en la voluntad, sino en la ejecución del traslado. Dos cancelaciones consecutivas de Flybondi dejaron a la niña sin posibilidad de viajar , en un contexto donde los tiempos médicos no admiten demoras.

Frente a ese escenario, el gobierno provincial decidió intervenir. La única alternativa viable fue un avión sanitario, que finalmente permitió el traslado de la menor a Buenos Aires.

Un viaje urgente que quedó en manos de la incertidumbre

El itinerario original contemplaba un vuelo comercial. Era la opción más directa y accesible. Sin embargo, la aerolínea suspendió el servicio en dos oportunidades sin brindar una solución inmediata que permitiera reorganizar el traslado.

emily

La familia quedó varada. La situación se volvió crítica. Cada cancelación implicaba perder tiempo valioso frente a un tratamiento impostergable. La falta de previsión y de alternativas concretas generó un escenario de angustia, donde la salud de la niña dependía de decisiones ajenas.

El caso dejó en evidencia un problema estructural: la ausencia de protocolos claros para pasajeros con urgencias médicas. No se trataba de un viaje recreativo ni de un traslado flexible. Era una necesidad clínica con plazos estrictos.

La respuesta oficial ante un límite que no admitía espera

Ante la imposibilidad de garantizar el traslado por vía comercial, el Ejecutivo de Salta activó un operativo sanitario. La decisión se tomó en función del cuadro médico de la menor.

El avión oficial permitió concretar el viaje en condiciones seguras. Emily llegó a Buenos Aires y ya se encuentra en el hospital para iniciar su tratamiento. La intervención estatal evitó un desenlace incierto y marcó el límite entre la espera y la acción.

Desde el entorno del operativo señalaron que no existía margen para seguir dependiendo de reprogramaciones. El traslado debía realizarse de inmediato.

Una empresa en crisis y un caso que expone fallas profundas

El episodio no ocurre en el vacío. Flybondi atraviesa un momento complejo, con cuestionamientos por cancelaciones, demoras y tensiones internas vinculadas a su funcionamiento operativo.

flybondi avion

El caso de Emily se convirtió en un símbolo. No solo refleja una falla puntual, sino un sistema que no logró responder ante una situación crítica. La combinación entre problemas estructurales y falta de respuestas rápidas impacta de forma directa en los usuarios.

Además, el conflicto reavivó el debate sobre el rol de las aerolíneas en situaciones de salud. La ausencia de mecanismos específicos para pasajeros con tratamientos urgentes abre interrogantes sobre responsabilidades y controles.